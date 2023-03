Pożegnalny prezent od LG. Stary flagowiec dostaje Androida 13

LG wycofało się z rynku mobilnego już jakiś czas temu. Chociaż marka nie wydaje już nowych smartfonów, to jednak nie zapomina o swoich klientach. Dzięki takiemu podejściu osoby korzystające z dawnego flagowca LG będą mogły cieszyć się Androidem 13 na swoich smartfonach.

Pamiętacie ten smartfon?

LG V60 ThinQ 5G to flagowy model producenta, który na rynku pojawił się w 2020 roku. Chociaż ma już swoje lata, to jednak niejeden współczesny średniak nie powstydziłby się takiej specyfikacji. Producent wyposażył swój flagowy model w 6,8-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED, który oferuje rozdzielczość Full HD+ (2460×1080 pikseli), proporcje 20,5:9 oraz odświeżanie ekranu na poziomie 60 Hz.

Motorem napędowym V60 ThinQ 5G jest procesor Qualcomm Snapdragon 865 z układem graficznym Adreno 650. Smartfon oferuje 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 2 TB.

Jeśli chodzi o konfigurację aparatów, to nad ekranem LG V60 producent umieścił aparat o rozdzielczości 10 Mpix i przysłonie f/1.9. Z kolei na tylnym panelu urządzenia znalazł się 64 Mpix aparat główny, 13 Mpix sensor połączony z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 117° oraz odbiornik TOF do wykrywania głębi.

V60 ThinQ (fot. Miłosz Starzewski/Tabletowo.pl)

LG V60 ThinQ 5G z Androidem 13

To żadna pomyłka. Flagowy model sprzed 3 lat otrzyma aktualizację do najnowszej wersji systemu operacyjnego Android 13. To dobrze mówi o LG, ponieważ podczas premiery tego urządzenia producent obiecywał 3 lata aktualizacji systemu.

LG dotrzymało słowa. O pojawieniu się aktualizacji informują w serwisie Reddit użytkownicy z USA. Aktualizacja waży 1,18 GB i zawiera drobne poprawki błędów, ulepszenia zabezpieczeń i co najważniejsze, aktualizację wersji systemu operacyjnego do Androida 13.

Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami LG V60 ThinQ 5G i zastanawiacie się, czy warto wgrywać uaktualnienie, to warto powiedzieć, że osoby, które już go zainstalowały, chwalą się zauważalną poprawą czasu reakcji swojego urządzenia i zmniejszonym zużyciem pamięci RAM. Jeden z użytkowników stwierdził nawet, że jego LG działa teraz tak samo dobrze jak w 2020 roku.