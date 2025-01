Nowe laptopy HP do pracy. Smukłe, ale nie cienkie

Wśród producentów, którzy zaprezentowali nowe linie laptopów na targach CES 2025, nie zabrakło firmy HP. Amerykanie pokazali konkretnie przenośne komputery do pracy – z serii EliteBook oraz ZBook, z najnowszymi procesorami Intel i AMD, zamkniętymi w smukłych i lekkich obudowach.

Laptop HP EliteBook Ultra G1i – mobilność w parze z wydajnością

Najjaśniejszymi gwiazdami prezentacji HP na targach CES 2025 niewątpliwie są nowe laptopy do pracy z serii EliteBook. Zgodnie z obowiązującymi trendami producent skupił się w nich na wydajności, mobilności i ergonomii, a zarazem postawił na jak najszersze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Zestawienie otwiera (kierowany do kadry kierowniczej) ultrasmukły laptop HP EliteBook Ultra G1i z 14-calowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. W zależności od konfiguracji jego sercem jest procesor Intel Core Ultra 5 lub 7 (serii 200), a towarzyszą mu maksymalnie 32 GB RAM i 2 TB pamięci masowej.

Według producenta model ten może też pochwalić się największym na rynku laptopów biznesowych touchpadem, a do tego modułem Wi-Fi 7, kompletem podstawowych złączy, kamerą o rozdzielczości 9 Mpix, podwójnym mikrofonem i czterema głośnikami. Wszystko to przy grubości, która nie przekracza 15 mm i wadze już od 1,19 kg.

HP EliteBook Ultra G1i (fot. HP)

Nowe laptopy HP do pracy wszelakiej

Dla profesjonalistów, niezależnie od zajmowanej pozycji, powstały natomiast laptopy HP EliteBook X G1i oraz EliteBook X Flip G1i. Oba mają 14-calowe wyświetlacze LCD o rozdzielczości 2,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz, ale w drugim modelu jest on dotykowy, jako że mówimy o urządzeniu 2-w-1.

Pozostałe elementy specyfikacji są bliźniacze: mamy tu procesor Intel Core Ultra 5 lub 7 (serii 200), maksymalnie 32 GB RAM i 2 TB pamięci na pliki, moduły Wi-Fi 6E i (opcjonalnie) 5G oraz zaawansowany układ chłodzenia (który ma być o 10% cichszy niż w poprzedniej generacji). Laptopy mają też być smukłe i ważyć mniej niż 1,4 kg.

HP EliteBook X G1i (fot. HP)

Wraz z EliteBookami zaprezentowana została mobilna stacja robocza HP ZBook Ultra G1a. To laptop bazujący na procesorze AMD Ryzen AI Max Pro, współpracującym z maksymalnie 64 GB pamięci operacyjnej i dyskiem SSD o pojemności do 2 TB. Ekran to 14-calowy panel OLED lub LCD o częstotliwości odświeżania 120 Hz, a waga komputera wynosi niespełna 1,5 kg.

Laptop HP ZBook Ultra G1a (fot. HP)

Ceny i dostępność

Nowe laptopy pojawią się w sprzedaży w nadchodzących miesiącach, konkretnie:

HP EliteBook Ultra G1i w styczniu 2025 roku – w cenach od 2019 dolarów (~8365 złotych),

HP EliteBook X G1i w lutym 2025 roku – w cenach od 1999 dolarów (~8285 złotych),

HP EliteBook X Flip G1i w lutym 2025 roku – w cenach od 2249 dolarów (~9320 złotych),

HP ZBook Ultra G1a wiosną 2025 roku.

Cena ostatniej pozycji na liście zostanie ujawniona nieco później.