Fitbit aktualizuje smartwatche. Użytkownicy otrzymają nowe funkcje

Google zapowiedziało aktualizacje dla smartwatchy marki Fitbit. Z jakich nowych funkcji będą mogli korzystać użytkownicy i w jaki sposób wdrożyć ulepszenia na swoim zegarku?

Nowe funkcje na zegarkach Fitbit

Fitbit to marka trudniąca się produkcją inteligentnych zegarków i opasek, która została przejęta przez Google w 2021 roku. Urządzenia te są ukierunkowane przede wszystkim na monitorowanie zdrowia, aktywności oraz kondycji użytkownika. Ich funkcjonalność zostanie jeszcze bardziej ulepszona, szczególnie pod względem monitorowania kondycji, a wszystko to za sprawą aktualizacji zapowiedzianych przez technologicznego giganta.

Każdy z modeli zegarków Fitbit zapewni zwiększoną dokładność w przypadku śledzenia tętna. Gigant twierdzi, że tego rodzaju ulepszenia zawdzięczane są poprawkom w dziedzinie uczenia maszynowego.

Posiadacze modeli Sense 2 i Versa 4 zyskają dostęp do YouTube Music. Użytkownicy, wraz z aktualizacją, otrzymają możliwość nawigacji pomiędzy listami odtwarzania, wybierania konkretnych utworów, pomijania ich oraz odtwarzania treści z poziomu tego ubieralnego sprzętu. Jak zaznacza gigant, aby w pełni korzystać z tych funkcji, konieczne jest opłacenie subskrypcji YouTube Premium.

Co więcej, te dwa modele urządzeń obsłużą nowe opcje dostosowania podglądu. Trzykrotne dotknięcie ekranu spowoduje powiększenie wyświetlanych na zegarku treści. Aby powrócić do zwykłego podglądu, konieczne będzie jednorazowe dotknięcie ekranu. Ponadto zegarki te będą wykorzystywały do nawigacji dokładniejszy GPS i rozpoznawały więcej treningów bez konieczności ich ręcznego wybierania.

Charge 6 (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl) Inspire 3 (fot. Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Nowości zapowiedziano także dla Fitbit Inspire 3, który po aktualizacji obsłuży kolejne 20 typów ćwiczeń znanych z bardziej zaawansowanych modeli. Zegarek automatycznie wykryje tryb biegania, spacerowania, jeżdżenia na rowerze, wioślarstwa, spinningu i ćwiczeń na eliptyku. Funkcje te dołączą też do modelu Charge 6 wraz z wzmocnioną technologią GPS Google, która ma być bardziej dokładna podczas sparowania ze smartfonem.

W jaki sposób pobrać aktualizację na smartwatch?

Jak zapowiada gigant, aktualizacje na zegarki Fitbit są wdrażane etapowo dla wszystkich użytkowników, więc update może nie być jeszcze dostępny na każdym urządzeniu. Google zaleca, aby przed jego pobraniem podłączyć sprzęt do ładowarki.

Aby zainstalować aktualizację, konieczne jest sprawdzenie, czy aplikacja Fitbit jest aktualna. Jeśli tak, należy ją otworzyć i kliknąć w ikonę urządzenia, zlokalizowaną w lewym górnym rogu ekranu – jeżeli aktualizacja jest dostępna, wyświetli się różowy przycisk pobierania. Po jego kliknięciu trzeba postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie.