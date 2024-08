To w Europie nie przejdzie. Google chce zadomowić się na PC z Windowsem

Google najwyraźniej stara się przekonać jeszcze więcej użytkowników komputerów, że nie zajadą daleko bez narzędzi oferowanych przez tę firmę. Nowe komputery Hewlett-Packard będą proponować użytkownikom instalację nieznanej dotąd aplikacji.

Od Google Play Games po Google Essentials

Sposób, w jaki konfigurujemy nowy komputer z Windowsem różni się obecnie od tego, do jakiego przyzwyczailiśmy się przez lata. Starsze wydania tego systemu miały bardzo szczątkowy kreator wspierający użytkownika podczas pierwszego uruchomienia. Teraz Microsoft prowadzi nas za rączkę praktycznie na każdym etapie: od połączenia się z siecią Wi-Fi, przez odzyskiwanie dokumentów z chmury i ustalenie domyślnej przeglądarki internetowej, po propozycje uruchomienia subskrypcji Microsoft 365 czy Xbox Game Pass.

Wspominam o tym, bo do przepychanki o klienta włączyło się właśnie Google. Firma przez ostatnie dwa lata mocno pracowała nad ulepszeniem Google Play Games i udostępnieniem tej aplikacji większej liczbie graczy na całym świecie. Teraz wprowadza nową aplikację – Google Essentials. Co to jest?

Program ten ma ułatwić odkrywanie i instalowanie najlepszych usług Google podczas konfigurowania nowego komputera. Zawierać będzie skróty do Google Play Games, ale także Dokumentów, Dysku, czy Kalendarza. Ponadto użytkownicy będą mogli uzyskać 2 miesiące Google One w postaci próbnego planu 100 GB na potrzeby przechowywania danych w chmurze.

Omen Gaming Hub z dostępem do Google Play Games (Źródło: producent)

Kiedy zobaczę nową aplikację Google na moim Windowsie?

Google zapowiedziało, że Google Essentials pojawi się najpierw na wszystkich konsumenckich gamingowych markach Hewlett-Packard. Oznacza to, że zyskają ją komputery z serii Spectre, Envy, Pavilion, OMEN, Victus oraz OmniBook. Po instalacji, aplikacja będzie widoczna w menu Start w Windowsie. W nadchodzących miesiącach program ma być udostępniony innym markom komputerów stacjonarnych i laptopów.

Nie wiadomo jednak, jak sprawa będzie wyglądać w Europie. Prawo europejskie wybacza gigantom technologicznym znacznie mniej, jeśli chodzi o agresywny marketing ich produktów. Niewykluczone, że Google Essentials nie będzie dostępne na nowych komputerach HP w naszym regionie – komunikat na stronie Google tego nie precyzuje.

Z drugiej strony, laptopy z serii Omen oferują Omen Gaming Hub z dostępem do Google Play Games. Skoro tę apkę można było połączyć z usługami Google, to może uda się podjąć następne kroki – właśnie w kierunku huba Essentials?

Cóż, zapewne będzie trzeba poczekać na kolejne ogłoszenia Google lub w najbliższym czasie położyć łapki na jakimś nowym laptopie HP.