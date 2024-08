Atrakcyjna promocja na smartfon Realme

Smartfon Realme C61 jest dostępny w Polsce dopiero od kilku tygodni, a producent już zdecydował się przygotować atrakcyjną promocję na ten model. Firma nie tylko mocno obniżyła cenę urządzenia, ale dodaje jeszcze prezent, który może się przydać (chociaż nie życzymy tego nikomu).

Promocja na smartfon Realme C61

Realme C61 trafił do sprzedaży w Polsce w połowie lipca 2024 roku, zatem jest dostępny w kraju nad Wisłą od zaledwie kilku tygodni. Producent jednak już teraz zdecydował się obniżyć jego cenę z początkowych 749 złotych do 599 złotych, czyli aż o 20%. W przypadku tak taniego urządzenia to naprawdę duża obniżka, szczególnie że od premiery minęło tak mało czasu.

To jednak nie koniec dobrych wieści. Otóż równocześnie można zyskać gwarancję bezpłatnej naprawy ekranu w ciągu pierwszych 6 miesięcy od zakupu, jeśli zostanie on uszkodzony z winy właściciela lub osoby trzeciej. Aby zyskać taką gwarancję, trzeba kupić smartfon do 22 września 2024 roku i zarejestrować go w ciągu 7 dni od zakupu poprzez uruchomienie go w włożoną do niego kartą SIM.

źródło: Realme

Smartfon Realme C61 będzie natomiast dostępny w obniżonej do 599 złotych cenie aż do 5 września 2024 roku między innymi w sklepach:

RTV Euro AGD (zielony, złoty),

Media Expert (zielony, złoty),

Media Markt (zielony, złoty),

Komputronik (zielony, złoty),

x-kom (zielony, złoty).

To linki afiliacyjne, korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów. Dziękujemy! Status rejestracji można sprawdzić na tej stronie internetowej.

Co oferuje smartfon Realme C61? (specyfikacja)

Do zakupu zachęca już bardzo przystępna cena. Dla niektórych dodatkową motywacją może być fakt, że model ten przypomina iPhone’a 15 Pro. Najważniejsze są jednak parametry, jakie oferuje smartfon Realme C61. A są to: