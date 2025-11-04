Google Chrome oszczędzi Twój czas. Wystarczy, że włączysz tę funkcję

Google Chrome zyskuje nową funkcję, dzięki której zaoszczędzisz jeszcze więcej czasu. Już możesz z niej skorzystać, ale nie jest to opcja domyślna. Zobacz poniżej jak ją włączyć.

Nowa funkcja w Google Chrome zaoszczędzi Twój czas

Wielokrotnie wspominałam, że internet jest przyjacielem i wrogiem. Oferuje nam wiele możliwości, ale jednocześnie jest wygodnym narzędziem dla oszustów i sprawia, że czyha na nas coraz więcej zagrożeń. Jednocześnie mamy szereg sposobów, aby chronić się przed niebezpieczeństwami.

Każdy mail, każde konto – czy to bankowe, do sklepów lub mediów społecznościowych – powiązane jest z loginem i hasłem. To pierwsze zwykle łatwo zapamiętać i może być powtarzalne, z kolei hasła powinny być unikalnym ciągiem znaków, który trudno złamać, ale kto by je zapamiętał? Pomocny w takich sytuacjach jest Google Chrome i Menedżer haseł. Jednak ta przeglądarka nie gromadzi wyłącznie haseł, ale również wybrane dane (o ile wyrazisz na to zgodę), które czasami naprawdę trudno zapamiętać. Teraz Chrome może zapisać jeszcze więcej tych trudnych do zapamiętania informacji.

Google rozwija funkcję autouzupełniania o kolejne rozwiązanie. Gdy wypełniasz jakiś formularz w internecie Twoje imię, nazwisko, adres czy nawet dane płatnicze automatycznie pojawiają się w nowo wypełnianym przez Ciebie formularzu. Gigant z Mountain View właśnie poszedł o krok dalej, dzięki czemu możesz wprowadzić takich danych jeszcze więcej, co ułatwi i przyspieszy uzupełnianie formularzy w przyszłości. Użytkownicy Google Chrome na komputerach stacjonarnych mogą teraz zapisywać m.in. numer paszportu, numer prawa jazdy czy dane o pojeździe, w tym numer rejestracyjny oraz VIN.

Ulepszone autouzupełnianie w Google Chrome – bezpieczeństwo

Z pewnością podniosą się głosy prawiące o płynącym niebezpieczeństwie z wprowadzenia i świadomego udostępniania kolejnych wrażliwych danych. Firma podkreśla jednak, że Chrome zapisuje informacje wyłącznie za zgodą użytkownika, a także zabezpiecza je szyfrowaniem.

Warto podkreślić, że przeglądarka poprosi też o potwierdzenie Twojej zgody, gdy będzie uzupełniać formularz w Twoim imieniu.

Jak włączyć nową funkcję w Google Chrome?

Ulepszone autouzupełnianie jest już dostępne globalnie we wszystkich językach – możesz więc już je aktywować. W tym celu wystarczy, że otworzysz przeglądarkę Google Chrome na komputerze i zalogujesz się do konta Google. Następnie kliknij w menu (trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu) i z listy wybierz Ustawienia. W kolejnym kroku należy otworzyć zakładkę Autouzupełnianie i hasła oraz wybrać opcję Ulepszone autouzupełnianie. Aby aktywować nową funkcję wystarczy przesunąć suwak.

Ulepszone autouzupełnianie w Google Chrome – jak je włączyć krok po kroku?

(screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Google wspomina, że ma w planach uzupełnić listę typów zapisywanych danych w ciągu najbliższych miesięcy.