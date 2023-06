Google Chrome ma ułatwić dzielenie się hasłami

Jak wynika ze zmian odkrytych w Google Chrome, twórcy przeglądarki zamierzają wprowadzić funkcję udostępniania haseł. Będzie to jedna z kilku niedawno ogłoszonych nowości, których celem jest zwiększenie atrakcyjności wbudowanego menedżera haseł.

Udostępnianie haseł w Google Chrome

Przeglądarki Google nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. W końcu mamy do czynienia z najpopularniejszym tego typu oprogramowaniem, które zdobyło rzesze zadowolonych użytkowników na desktopie, a także smartfonach. Nie wszyscy mogli jednak usłyszeć, że w planach zespołu rozwijającego przeglądarkę jest ulepszenie wbudowanego menedżera haseł. Ostatnio został bowiem ogłoszony szereg nowości, który trafi na pokład Chrome’a.

Okazuje się, że wspomniane nowości to nie wszystko, co niebawem może pojawić się we wbudowanym menedżerze haseł. Otóż, jak zauważył Leopeva64, który ma na koncie sporo odkryć nowych funkcji w aplikacjach, w popularnej przeglądarce może pojawić się możliwość udostępniania haseł.

Podejrzewam, że funkcja nie znajdzie się na liście tych najczęściej używanych przez użytkowników. Mimo tego w wybranych scenariuszach może okazać się przydatna, bowiem odczuwalnie ułatwi udostępnianie haseł, które przykładowo chcemy przekazać komuś z rodziny lub znajomemu. Oczywiście należy tutaj pamiętać, że dzielenie się hasłami zawsze wiąże się ze sporym ryzykiem, więc warto do tego tematu podchodzić z dużą ostrożnością.

(źródło: Leopeva64 / Twitter)

Co ciekawe, nie jest to pierwszy raz, gdy podobna funkcja została zauważona w Google Chrome. Jak zwraca uwagę serwis Android Police, Leopeva64 już w lutym 2022 roku zauważył, że programiści Chromium bawią się przyciskiem „Wyślij hasło”. Niewykluczone, że już wówczas były prowadzone prace, których celem było stworzenie wygodnego narzędzia do udostępniania haseł.

Obecnie prace są na wczesnym etapie

Warto zaznaczyć, że omawiana funkcja udostępniania haseł nie została oficjalnie ogłoszona przez Google. Dodatkowo rozwiązanie, które zostało odkryte w Google Chrome, pozostaje na wczesnym etapie prac. Przykładowo Leopeva64 był w stanie włączyć sam przycisk służący do udostępniania haseł, ale jego kliknięcie nie uruchamia żadnej akcji.

Możliwe, że na wprowadzenie tej możliwości w Google Chrome będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Wciąż jest za wcześnie, aby wskazać chociażby przybliżoną datę wprowadzenia funkcji u wszystkich użytkowników.