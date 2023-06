Google ułatwi Ci zarządzanie hasłami w Google Chrome

Użytkownicy przeglądarki Chrome od dawna mogą zapisywać na swoim koncie Google wpisywane na stronach internetowych hasła, aby później móc szybciej się na nie zalogować. Ponadto zapisane w ten sposób hasła można wykorzystać także podczas logowania się do aplikacji na urządzeniach mobilnych. Firma z Mountain View stale udoskonala tę funkcjonalność i dziś poinformowała o wdrożeniu kolejnych nowości w menadżerze haseł.

Google ułatwi Ci zarządzanie hasłami w Chrome

W przeglądarce Google Chrome pojawi się nowa sekcja (pod adresem chrome://password-manager), w której użytkownik będzie mógł tworzyć, zapisywać i zarządzać swoimi hasłami. Aktualnie, aby dostać się do menadżera haseł, należy wejść w Ustawienia, a następnie przejść do sekcji Autouzupełnianie i hasła. Google zatem skróci drogę, dzięki czemu zaoszczędzi użytkownikom czasu (i nerwów, bo nie każdy musi obecnie łatwo znaleźć menedżer haseł).

źródło: Google

Google zapowiedziało również dodanie wsparcia dla weryfikacji biometrycznej na komputerach podczas korzystania z Chrome. Obecnie, aby na przykład skopiować lub odkryć zapisane hasło, trzeba skorzystać z metody weryfikacji systemu operacyjnego urządzenia, na przykład wpisać numer PIN, używany do odblokowywania dostępu do systemu Windows. Dzięki tej zmianie użytkownik będzie mógł użyć czytnika linii papilarnych, funkcji rozpoznawania twarzy lub innej metody obsługiwanej przez system operacyjny komputera.

Kolejną nowością, która ułatwi posługiwanie się zapisanymi hasłami w Chrome, jest możliwość dodania notatek do zapisanych haseł, co może się przydać na przykład w sytuacji, gdy na jakiejś stronie trzeba po wpisaniu hasła podać dodatkowo kod PIN lub jeśli często należy przekazać tę samą informację, a nie można jej zapisać na swoim koncie na danej platformie.

źródło: Google

Google postanowiło również ułatwić „przesiadkę” na Chrome, ponieważ użytkownicy będą mogli zaimportować zapisane w innych usługach i przeglądarkach hasła – wystarczy je wcześniej wyeksportować w pliku .csv. Tutaj warto zauważyć, że taką funkcję oferuje już na przykład Microsoft Edge – sprawdzałem i działa to zgodnie z oczekiwaniami.

źródło: Google

Opisane powyżej nowości mają być dostępne już od dziś, aczkolwiek jeśli – podobnie jak ja – nie możecie jeszcze z nich skorzystać, to nie pozostaje Wam nic, jak cierpliwie poczekać, ponieważ nie można tego w żaden sposób przyspieszyć. Wyjątkiem jest wsparcie dla weryfikacji biometrycznej na komputerach – ono zostanie zapewnione „wkrótce”.

Jest też nowość dla użytkowników iPhone’ów

Google poinformowało przy okazji, że w nadchodzących miesiącach funkcja sprawdzania haseł na iOS zacznie oznaczać słabe i wielokrotnie używane hasła. Ponadto firma z Kalifornii ułatwi logowanie się na stronach internetowych i wyświetlanie haseł za pomocą menedżera haseł Google na iOS.

W praktyce ma to wyglądać tak, że gdy użytkownik przejdzie do strony logowania w Chrome, zobaczy większy, łatwiejszy do dotknięcia monit o automatyczne uzupełnienie hasła. A gdy z kolei skorzysta z funkcji sprawdzenia zapisanych haseł w Chrome, wielokrotnie zapisane konta dla jednej strony zostaną „wygodnie pogrupowane”.