Xiaomi rzuci rękawicę Apple. Wiemy już kiedy

Wojciech Kulik·
Xiaomi rzuci rękawicę Apple. Wiemy już kiedy

Wielkimi krokami zbliża się premiera serii Xiaomi 17. Chiński gigant wreszcie ujawnił, kiedy dokładnie nowe smartfony zostaną zaprezentowane. Nie trzeba będzie długo czekać – to już w tym tygodniu.

Kiedy premiera Xiaomi 17? Chiński gigant podaje datę

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że premiera Xiaomi 17 odbędzie się 25 września 2025 roku. Podczas specjalnego wydarzenia zorganizowanego w Chinach światu pokazane zostaną wszystkie trzy modele składające się na tę serię, a więc podstawowy Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro oraz Xiaomi 17 Pro Max.

Jeśli zastanawia Cię, gdzie podziały się smartfony spod znaku Xiaomi 16, to odpowiedź związana jest z tym, dlaczego tym razem na rodzinę składają się modele podstawowy oraz z dopiskami Pro i Pro Max. Chodzi mianowicie o to, że Xiaomi chce nawiązać bezpośrednią walkę z firmą Apple, a ta przecież na początku tego miesiąca zaprezentowała modele iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Fajne? Niekoniecznie. Logiczne? Pod względem marketingowym – zdecydowanie tak.

Xiaomi 17 premiera plakat
Plakat na premierę Xiaomi 17 (fot. Xiaomi)

Co zaoferują smartfony Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max?

Seria Xiaomi 17 będzie reprezentować poziom flagowy. Doniesienia wskazują na to, że sercem każdego z trzech modeli zostanie absolutnie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (na którego oficjalną prezentację jeszcze czekamy). Poza tym urządzenia zaoferują wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2K. W przypadku modelu podstawowego i tego z dopiskiem Pro przekątna wyniesie 6,3 cala, a w Pro Max – 6,8 cala.

Dodatkowo Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max zostaną wyposażone w dodatkowy wyświetlacz z tyłu – będzie towarzyszył wyspie aparatów i służył wyświetlaniu aktualnej godziny, powiadomień czy też widżetów. Po modelach z Pro w nazwach można również oczekiwać zaawansowanych systemów fotograficznych – ponoć otrzymają po trzy aparaty 50 Mpix, w tym peryskopowy teleobiektyw.

Pojemne akumulatory będą ich mocną stroną

W sieci ostatnio pojawiło się jeszcze zdjęcie, rzekomo przedstawiające akumulatory tych trzech urządzeń. Jeśli można ufać jego autorowi, to podstawowy Xiaomi 17 zostanie wyposażony w baterię o pojemności 7000 mAh, Xiaomi 17 Pro będzie miał 6300 mAh, a Xiaomi 17 Pro Max – imponujące 7500 mAh. Nikt by się pewnie nie obraził na takie wartości. Do tego cała trójka oferować ma szybkie ładowanie z mocą 100 W.

Aha, na telefonach wcale się nie skończy. Na pewno podczas tej samej imprezy zaprezentowana zostanie seria Xiaomi Pad 8, a nie można też wykluczyć, że pojawi się coś jeszcze.

