Xiaomi rzuci rękawicę Apple. Wiemy już kiedy

Wielkimi krokami zbliża się premiera serii Xiaomi 17. Chiński gigant wreszcie ujawnił, kiedy dokładnie nowe smartfony zostaną zaprezentowane. Nie trzeba będzie długo czekać – to już w tym tygodniu.

Kiedy premiera Xiaomi 17? Chiński gigant podaje datę

Chiński producent oficjalnie zapowiedział, że premiera Xiaomi 17 odbędzie się 25 września 2025 roku. Podczas specjalnego wydarzenia zorganizowanego w Chinach światu pokazane zostaną wszystkie trzy modele składające się na tę serię, a więc podstawowy Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro oraz Xiaomi 17 Pro Max.

Jeśli zastanawia Cię, gdzie podziały się smartfony spod znaku Xiaomi 16, to odpowiedź związana jest z tym, dlaczego tym razem na rodzinę składają się modele podstawowy oraz z dopiskami Pro i Pro Max. Chodzi mianowicie o to, że Xiaomi chce nawiązać bezpośrednią walkę z firmą Apple, a ta przecież na początku tego miesiąca zaprezentowała modele iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Fajne? Niekoniecznie. Logiczne? Pod względem marketingowym – zdecydowanie tak.

Plakat na premierę Xiaomi 17 (fot. Xiaomi)

Co zaoferują smartfony Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max?

Seria Xiaomi 17 będzie reprezentować poziom flagowy. Doniesienia wskazują na to, że sercem każdego z trzech modeli zostanie absolutnie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (na którego oficjalną prezentację jeszcze czekamy). Poza tym urządzenia zaoferują wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2K. W przypadku modelu podstawowego i tego z dopiskiem Pro przekątna wyniesie 6,3 cala, a w Pro Max – 6,8 cala.

Dodatkowo Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max zostaną wyposażone w dodatkowy wyświetlacz z tyłu – będzie towarzyszył wyspie aparatów i służył wyświetlaniu aktualnej godziny, powiadomień czy też widżetów. Po modelach z Pro w nazwach można również oczekiwać zaawansowanych systemów fotograficznych – ponoć otrzymają po trzy aparaty 50 Mpix, w tym peryskopowy teleobiektyw.

Pojemne akumulatory będą ich mocną stroną

W sieci ostatnio pojawiło się jeszcze zdjęcie, rzekomo przedstawiające akumulatory tych trzech urządzeń. Jeśli można ufać jego autorowi, to podstawowy Xiaomi 17 zostanie wyposażony w baterię o pojemności 7000 mAh, Xiaomi 17 Pro będzie miał 6300 mAh, a Xiaomi 17 Pro Max – imponujące 7500 mAh. Nikt by się pewnie nie obraził na takie wartości. Do tego cała trójka oferować ma szybkie ładowanie z mocą 100 W.

Aha, na telefonach wcale się nie skończy. Na pewno podczas tej samej imprezy zaprezentowana zostanie seria Xiaomi Pad 8, a nie można też wykluczyć, że pojawi się coś jeszcze.