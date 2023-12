Jakie były najpopularniejsze rozszerzenia Google Chrome w 2023 roku? Mamy listę

Końcówka roku to w świecie technologicznym czas podsumowań i tworzenia rankingów popularności usług lub programów. Google opublikowało listę, dzięki której dowiedzieliśmy się, jakie rozszerzenia do przeglądarki Chrome były najczęściej pobierane przez internautów. Możecie być zaskoczeni.

Rozszerzenia Google Chrome zdominowane przez AI

Rankingi najlepszych, bądź najpopularniejszych aplikacji to dla nas żadna nowość. W końcu regularnie, od kilku lat na końcu roku dowiadujemy się, jakie apki podbiły serca (i urządzenia) użytkowników korzystających zarówno z Androida, jak i iOS. Zastanawialiście się jednak kiedyś, jakie rozszerzenia do przeglądarki Google Chrome użytkownicy instalują najchętniej? Jeśli tak, to już spieszymy z odpowiedzią.

Google podzieliło najpopularniejsze rozszerzenia Chrome na kilka kategorii. Z pewnością nikogo nie zdziwi fakt, że lista tegorocznych najpopularniejszych wtyczek została zdominowana przez te, których działanie oparte jest na sztucznej inteligencji, która stała się teraz pewnego rodzaju trendem. Wykorzystujące AI rozszerzenia, które znalazły się na liście to:

Scribe – Wykorzystuje sztuczną inteligencję do dokumentowania pracy i tworzenia przewodników krok po kroku, które ułatwiają szkolenie współpracowników;

DeepL Translate – Szybko tłumaczy całe strony internetowe lub jej zaznaczone fragmenty;

QuillBot – Umożliwia tworzenie i odpowiadanie na e-maile za pomocą zaledwie kilku kliknięć;

Sider – Pasek boczny w przeglądarce, który umożliwia korzystanie z generatywnych narzędzi AI (takich jak ChatGPT, Claude, Bard) bez otwierania kolejnej karty;

Teal – Pozwala dodawać oferty pracy do zakładek z popularnych portali ogłoszeniowych oraz łatwo śledzić i zarządzać wszystkimi aplikacjami o pracę w jednym miejscu.

Nie tylko AI było popularne

Oprócz wymienionych powyżej, na liście najchętniej instalowanych przez użytkowników wtyczek do Google Chrome znalazł się także Transkriptor, czyli program, który automatycznie przekształca dźwięk ze spotkań na tekst, umożliwiając skupienie się na rozmowie, ponieważ nie musimy już martwić się o notatki. Warto dodać, że obsługuje ponad 100 języków, co ułatwia udostępnianie notatek współpracownikom z różnych krajów.

Na liście opublikowanej przez Google na swoim blogu wymienione zostało także Speechify, które służy do zmiany testu na mowę, dzięki czemu przeglądarka może na głos czytać np. nasze maile. Skoro jesteśmy już przy dźwięku, to wśród najczęściej wybieranych przez użytkowników rozszerzeń zajdziemy także korektor dźwięku.

Listę uzupełnia platformówka Boxel 3D, ulepszenie do gry Roblox, wtyczka Bonjourr, która pozwala na stworzenie minimalistycznego ekranu startowego przeglądarki oraz Coupert służąca do wyszukiwania kodów rabatowych.

Warto zaznaczyć, że jest to globalna lista najpopularniejszych rozszerzeń. Jeśli chcielibyście przetestować któreś z nich, to znajdziecie je wszystkie na tej stronie.