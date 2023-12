Prawdziwe 5G dostępne w Polsce jeszcze w tym roku? To możliwe

Wielu użytkowników z niecierpliwością czeka na uruchomienie „prawdziwego 5G” w naszym kraju. Niestety od 2020 roku zmuszeni jesteśmy oglądać ten niekończący się serial. Dzięki najnowszym informacjom wydaje się jednak, że zbliżamy się do szczęśliwego finału. Być może operatorzy zdążą uruchomić sieć piątej generacji jeszcze w tym roku.

Oczekiwanie na 5G się przeciąga

Po perypetiach związanych z zawieszeniem aukcji 5G i jej ponownym startem dopiero po 2 latach, ostatecznie 18 października 2023 roku zakończyła się licytacja pasm. Plus, Play, Orange oraz T-Mobile zdobyli po bloku o szerokości 100 MHz. W sumie operatorzy zapłacili za nie 1,9 mld złotych.

Na początku grudnia 2023 roku informowaliśmy Was na łamach Tabletowo, że mimo deklaracji, że sieć piątej generacji zostanie uruchomiona jeszcze w bieżącym roku, to może się to nie udać. Wszystko to ze względu na fakt, że Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej miała zamiar włączyć się do postępowania rezerwacyjnego. Wówczas mówiono o tym, że istnieje możliwość zaskarżenia decyzji UKE lub całej aukcji przez PIRC. Taki ruch z kolei wiązałby się z tym, że na 5G na nowych częstotliwościach trzeba by było czekać jeszcze dłużej.

Decyzje rezerwacyjne miały zostać wydane w pierwszych dniach grudnia. Tak przynajmniej twierdził Prezes UKE dr Jacek Oko w październiku. Po grudniowych zawirowaniach w sieci pojawiły się nieoficjalne informacje, że nowy termin wydania tych decyzji przypadnie na 29 grudnia 2023, co niemal uniemożliwiałoby start sieci piątej generacji w Polsce jeszcze w tym roku. Jest jednak światełko w tunelu.

Na tę decyzję UKE wszyscy czekaliśmy

Portal Telco.in poinformował, że Urząd Komunikacji Elektronicznej podjął decyzję. Uczestnicy aukcji na pasmo C odebrali już decyzje rezerwacyjne na wcześniej wylicytowane przez siebie bloki. Oznacza to, że UKE zakończył procedurę rezerwacyjną. To krok, który pozwoli operatorom na działanie. Jest 20 grudnia, a więc do końca roku pozostało nam dokładnie 11 dni. Czy to wystarczy, aby ktoś z „wielkiej czwórki” polskich telekomów uruchomił prawdziwe 5G?

Można powiedzieć, że dzięki decyzji UKE rozpoczynamy pewien wyścig pomiędzy firmami o to, która pierwsza zdoła wprowadzić sieć piątej generacji na polski rynek. Z pewnością wszyscy będą chcieli zrobić to jak najszybciej, by umieścić usługi związane z 5G w swoich noworocznych ofertach i promocjach.

T-Mobile opublikowało już na swoim kanale YouTube pierwszą reklamę zapowiadającą uruchomienie nadajników nowej sieci, opatrzoną hasztagiem #pedzinowe. Jak podkreśla serwis GSMonline, obecnie nie ma pewności co do liczby i czasu uruchomienia nadajników. Również nie jest jasne, czy T-Mobile natychmiast rozpocznie współpracę z Orange w zakresie dzielenia się nadajnikami (i na odwrót). Ponadto niewiadomą pozostaje, czy 5G w T-Mobile będzie funkcjonować tylko na nadajnikach Nokii, czy również na sprzęcie Huawei.