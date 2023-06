Chrome wprowadza na iOS nowe funkcje. Androidowcy znali je już od dawna

Chrome to bez wątpienia najpopularniejsza przeglądarka internetowa wśród użytkowników smartfonów z Androidem. Google cały czas próbuje jednak zawalczyć także o użytkowników iOS, dlatego wprowadza nowe funkcje, które mają jeszcze bardziej ułatwić im korzystanie z internetu. Czego tym razem mogą spodziewać się właściciele iPhone’ów i iPadów?

Obiektyw Google wbudowany w Chrome

Jeśli chodzi o użytkowników sprzętu Apple, to można powiedzieć, że Google nie składa broni, ponieważ co jakiś czas dostosowuje swoją przeglądarkę do ich potrzeb oraz wprowadza nowe funkcje. Warto przypomnieć, że nie tak dawno firma wprowadziła aktualizację, która pozwoli zadbać o baterię w MacBookach .

Tym razem gigant z Mountain View postawił jednak na korzystających z przeglądarki na urządzeniach mobilnych i wprowadza 4 nowe funkcje do Chrome na iOS. Wśród nich znajdziemy wbudowany Obiektyw Google oraz kilka innych udogodnień, które mogą być już znane z wersji przeglądarki na system operacyjny Android.

Jedną z najważniejszych nowości jest integracja Obiektywu Google z przeglądarką na iOS. Dzięki temu użytkownicy mogą teraz korzystać z funkcji wyszukiwania za pomocą obrazów bezpośrednio w przeglądarce. Pozwala to m.in. na identyfikację roślin, czy tłumaczenie tekstu w czasie rzeczywistym. Użytkownicy będą mogli również korzystać ze zdjęć, które zrobią, oraz obrazów zapisanych już w swoim albumie. Aby skorzystać z tej funkcji, wystarczy otworzyć Chrome, kliknąć pole wyszukiwania i wybrać ikonę Obiektywu Google.

Reszta nowości, które widzieliśmy już wcześniej

Pozostałe trzy funkcje, które są teraz dostępne dla użytkowników iOS, to: wyświetlanie adresów na mapie bezpośrednio w przeglądarce, tworzenie wydarzeń w kalendarzu Google bez konieczności przełączania aplikacji oraz ulepszony system tłumaczenia stron internetowych. Warto dodać, że to funkcje dobrze znane już wszystkim osobom korzystającym z tej przeglądarki w systemie Android.

Jeśli chodzi o wyświetlanie adresów, Chrome teraz wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania adresów na stronach internetowych. Gdy użytkownik naciśnie i przytrzyma wykryty adres, zobaczy opcję wyświetlenia go na mini Mapie Google bezpośrednio w Chrome.

Tworzenie wydarzeń w kalendarzu stanie się teraz łatwiejsze dzięki nowej wersji przeglądarki. Użytkownicy mogą tworzyć wydarzenia w Kalendarzu Google bezpośrednio w Chrome, bez konieczności przełączania aplikacji lub ręcznego kopiowania informacji. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać wykrytą datę, a następnie wybrać opcję dodania jej do Kalendarza.

Nowa wersja Chrome na iOS zaoferuje też lepsze tłumaczenia stron internetowych. Dzięki ulepszonym modelom AI, Chrome stał się lepszy w wykrywaniu języka strony internetowej i sugerowaniu tłumaczeń. Użytkownicy mogą teraz tłumaczyć konkretną część strony bezpośrednio w Chrome.

We wpisie na blogu firmy nie pada konkretny termin wprowadzenia aktualizacji, a jedynie przypomnienie, by być z nimi na bieżąco. Można więc podejrzewać, że nowości, będą udostępniane użytkownikom urządzeń z iOS stopniowo. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was otrzymał już tę aktualizację.