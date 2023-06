Samodzielne naprawianie smartfonów jest w modzie. Osobiście rozkręcisz iPhone’a 14

Powiedzmy, że niespecjalnie ufasz serwisom telefonów komórkowych. Wolałbyś samodzielnie naprawić swój telefon, ale nie masz narzędzi, ani nie wiesz, jakie części dokładnie zamówić. Proszę bardzo – Apple odpowiada na Twoją potrzebę!

Apple Self Service Repair – co to?

Program Self Service Repair działa w Polsce już od grudnia ubiegłego roku. Producent udostępnia podzespoły i narzędzia, dzięki którym możliwa jest samodzielna wymiana kluczowych części smartfonów i komputerów firmy.

Nie jest to specjalnie tania rzecz. Już pierwszego dnia świadczenia tej usługi w naszym kraju, pokusiliśmy się o porównanie kosztów wybrania takiej opcji naprawy w zestawieniu z opłatami za odpowiadającą jej usługę w autoryzowanych serwisach Apple. Wyszło na to, że samodzielna naprawa telefonu lub laptopa wcale nie jest tańsza. Do tego trzeba pamiętać, że zabawy z wymianą elementów zabiorą nam nie tylko pieniądze, ale i czas.

Jednak istnieje zapewne jakaś grupa użytkowników sprzętu Apple, która z chęcią dopłaci do tego, żeby samodzielnie pogrzebać w swoim urządzeniu mobilnym. Takie osoby zapewne zainteresuje fakt, że firma ogłosiła rozszerzenie programu Self Service Repair w Polsce.

Apple Self Service Repair (źródło: Apple)

iPhone 14 na domowym stole operacyjnym

Od 21 czerwca w ramach programu samodzielnej naprawy będzie można zamówić części i pakiety narzędzi dla:

smartfonów z rodziny iPhone 14,

13‑calowego MacBooka Air z czipem M2,

MacBooka Pro z czipem M2 Pro i M2 Max.

Poza tym, zwiększyła się dostępność części dla starszych sprzętów. Na przykład od teraz będzie można zamówić aparat True Depth i górny głośnik w urządzeniach z rodziny iPhone 12 i iPhone 13. Lista podzespołów obejmie też elementy konstrukcji komputerów stacjonarnych Mac z czipem M1.

iPhone 14 Plus (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jeśli więc kiedykolwiek zachce nam się skorzystać z opcji własnoręcznej wymiany jakiegoś elementu urządzenia po zakończeniu się jego okresu gwarancji, Apple szeroko otwiera swoje podwoje. Zamawiając wprost u producenta, możemy być pewni, że części, które dostaniemy, niczym nie będą różnić się od tych, których użyliby technicy z autoryzowanych serwisów.

Przy okazji Apple poinformowało, że w ramach programu Self Service Repair użytkownicy mogą teraz uruchomić narzędzie Konfiguracja systemu, przełączając urządzenie w tryb diagnostyczny. Pozwala on zweryfikować, czy dokonana naprawa rzeczywiście się udała, skalibrować i przetestować nowe podzespoły jeszcze przed rozpoczęciem zwykłego użytkowania urządzenia. Do tej pory trzeba było się w tym celu kontaktować z obsługą klienta Apple.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Apple, poświęconej samoobsługowym naprawom. A o programie samodzielnych napraw smartfonów Samsung Galaxy w Polsce, przeczytacie tutaj.