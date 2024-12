Gemini trafia do Dysku Google, ale nie wszyscy z niego skorzystają

Gigant z Mountain View wprowadza kolejne zmiany w swoich usługach chmurowych, tym razem skupiając się na Dysku Google. Najnowsza aktualizacja wprowadza do niego sztuczną inteligencję, która ma za zadanie usprawnić zarządzanie plikami i folderami. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to jedynie drobną poprawką, to w rzeczywistości nowa funkcja ma szansę znacząco zwiększyć wydajność pracy. Co potrafi Gemini?

Gemini dostępne bezpośrednio w Dysku Google

Wcześniej Gemini, czyli sztuczna inteligencja Google, była kojarzona głównie z funkcjami dostępnymi w Gmailu, Dokumentach Google czy Arkuszach. Teraz jednak trafiła bezpośrednio do Dysku Google i to z nową funkcją. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, opublikowanego przez Google, stworzone przez nich AI umożliwia teraz organizowanie folderów i plików bezpośrednio z poziomu panelu bocznego. To może okazać się ogromnym udogodnieniem, szczególnie dla osób, które zarządzają dużymi ilościami danych.

W nowej wersji Dysku Google Gemini będzie dostępne w bocznym pasku narzędzi, gdzie użytkownicy będą mogli skorzystać z funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Co dokładnie oferuje nowa funkcja? Przede wszystkim, Gemini pozwala na przeglądanie zawartości folderów bez konieczności ich otwierania. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko uzyskać dostęp do dokumentów i plików, co znacznie przyspiesza pracę.

Ponadto Gemini umożliwia także szybkie wyszukiwanie plików i folderów, co jest szczególnie ważne np. w przypadku firm i organizacji posiadających tysiące dokumentów w chmurze. Sztuczna inteligencja może zasugerować użytkownikowi pliki, których może potrzebować, na podstawie jego wcześniejszych działań i historii aktywności. Nowa funkcja wspiera dokumenty tekstowe, arkusze, prezentacje oraz pliki PDF.

Działanie nowych funkcji w Dysku Google (źródło: Google Blog)

Czy nowe funkcje będą działać po polsku?

Choć nowa funkcja już teraz wzbudza zainteresowanie użytkowników, nie każdy będzie miał do niej dostęp. Google planuje stopniowe wdrażanie tej opcji. Warto także dodać, że otrzymają ją tylko użytkownicy korzystający z planów premium, takich jak Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium oraz Google One AI Premium.

Proces wdrażania rozpoczął się 11 grudnia 2024 r. i potrwa do 15 dni. W tym czasie użytkownicy mogą zauważyć pojawienie się nowych opcji kontekstowych oraz dodatkowych przycisków w interfejsie Dysku Google. Google zapowiedziało, że nowość będzie dostępna w języku angielskim, co na razie ogranicza jej użyteczność.

Firma nie ujawniła jeszcze, kiedy można spodziewać się wsparcia dla innych wersji językowych.