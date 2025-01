W USA sprzedają iPhone’y z TikTokiem. Ceny są kosmiczne

W USA trwa właśnie niemałe zamieszenie związane z przyszłością TikToka. Bardziej przedsiębiorczy Amerykanie postanowili to wykorzystać.

„Horror” niektórych użytkowników iPhone’a

Mimo iż blokada TikToka, która miała obowiązywać na terenie USA, została odroczona przez nowego prezydenta na okres ponad 70 dni, to jednak aplikacja wciąż nie jest dostępna w App Store i Google Play. Dla użytkowników Androida nie stanowi to większego problemu, bo – w przeciwieństwie do amerykańskich właścicieli iPhone’ów – nie są ograniczeni do jedynego słusznego sklepu z aplikacjami.

Miłośnikom nadgryzionego jabłka, którzy chcą teraz pobrać TikToka, pozostała więc opcja sięgnięcia po iPhone’a z wcześniej zainstalowaną aplikacją. Ewentualnie, gdy potrafią wytrzymać bez tego serwisu społecznościowego, przykładowo poświęcając czas na coś bardziej produktywnego, to mogą odpuścić sobie przejmowanie się całą tą aferą.

Co ciekawe, niektórzy znaleźli jeszcze inny sposób. Otóż część osób sięgnęła po różne alternatywne aplikacje stworzone w Chinach, takie jak przykładowo RedNote. Tutaj zaczyna się całkiem zabawna historia, bo wielu Chińczykom nie spodobał się napływ amerykańskich użytkowników. Chodzi o udostępniane treści, które przez mieszkańców Państwa Środka zostały uznane za ogłupiające, durne i po prostu poniżej jakiegokolwiek poziomu.

Za iPhone’a z TikTokiem trzeba czasami sporo zapłacić

Wróćmy do tematu kupowania iPhone’a z już zainstalowanym TikTokiem. Skoro jest takie zapotrzebowanie, to niektórzy postanowili to wykorzystać i oczywiście na tym zarobić. „Bardziej przedsiębiorczy” Amerykanie zaczęli wystawiać takie smartfony na aukcjach ogłoszeniowych.

Przykładowo eBay po wyszukaniu hasła TikTok phone zwraca tysiące wyników. Znajdziemy tam zarówno iPhone’y kosztujące około 1000 dolarów, sporo ofert wynoszących od 2000 do 5000 dolarów, ale nie brakuje prawdziwych perełek. Ceny iPhone’ów z zainstalowanym TikTokiem i aplikacją CapCut (ją też dosięgły skutki zamieszania) potrafią sięgnąć prawie 5 mln dolarów.

(screen: Mahmoud Itani | Android Authority)

Podobno znajdują się klienci na niektóre oferty, aczkolwiek raczej te bardziej przyziemne. Strzelam, że pewnie iPhone’a z TikTokiem za kilka tysięcy dolarów nikt nie kupi, nie wspominając już o wyższych kwotach. To jeszcze nie koniec zabawy, bo można nawet znaleźć smartfony z Androidem, aczkolwiek tutaj już sporo taniej, bo za kilkaset dolarów.

Dla Europejczyków, którzy nie mogą doczekać się bana TikToka, X, Facebooka lub innego serwisu społecznościowego na terenie UE, nie mam dobrych informacji. Po pierwsze, jest to raczej mało prawdopodobne (a przynajmniej mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na taki głupi pomysł). Po drugie, u nas nawet Apple musiało umożliwić wgrywanie aplikacji spoza App Store, więc jest spora szansa, że znalazłoby się niezbyt skomplikowane obejście problemu.