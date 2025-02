PZU zatrudniło sztuczną inteligencję. Kto na tym zyska?

Generatywna sztuczna inteligencja kolejny raz wkracza w mury Grupy PZU. Tym razem zajmie się rozpatrywaniem części wniosków o odszkodowanie za szkody majątkowe.

GenAI wspiera pracę PZU i przyspieszy obsługę klienta

Sztuczna inteligencja wkracza w mury kolejnej spółki w Polsce. Tym razem po nowoczesne technologie sięgnęła Grupa PZU. Głównym celem wykorzystania GenAI jest usprawnienie i przyspieszenie obsługi klientów, którzy chcą ubiegać się o odszkodowanie za szkody majątkowe PZU Dom.

Nowość zostaje wdrożona w ramach rozwiązania Samoobsługa NEXT. Jest to pierwszy na terenie naszego kraju proces ubezpieczeniowy, który korzysta ze sztucznej inteligencji. Możliwość ta jest rozwinięciem obecnie dostępnego formularza do samodzielnego wypełnienia przez klienta w celu ubiegania się o odszkodowanie.

GenAI pomoże w rozpatrywaniu wniosków o odszkodowania (źródło: PZU)

Sztuczna inteligencja w PZU – jakie zadania otrzyma?

Specjaliści z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń przeszkolili modele sztucznej inteligencji na temat Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU) w PZU Dom. Formularz wypełniony i przesłany przez klienta jest sprawdzany przez AI, która w oparciu o swoją wiedzę sprawdza, czy w zgłoszonej szkodzie odpowiedzialność leży po stronie PZU. Jeśli tak – sztuczna inteligencja przekazuje odszkodowanie na ścieżkę wypłaty. Dzięki temu klient może otrzymać odszkodowanie nawet w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

GenAI w PZU zajmie się prostymi, bezspornymi szkodami o stosunkowo niskiej wartości. Łącznie sztuczna inteligencja będzie weryfikowała około 12 tysięcy szkód rocznie, podczas gdy w ciągu roku Grupa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń rozpatruje 250 tysięcy szkód majątkowych. Jeśli system AI wykryje, że nie może w sposób jednoznaczny ocenić, czy polisa danego klienta obejmuje zgłoszenie, automatycznie przekazuje sprawę w ręce opiekuna klienta, który przyjrzy się formularzowi w standardowym trybie.

Według spółki metoda ta usprawni pracę, a w przypadku sporej części klientów przyspieszy otrzymywanie odszkodowań. Nowa usługa będzie nieustannie monitorowana, aby zapewnić bezpieczeństwo i poprawność.

Jak zaznaczył Krzysztof Wolniak z Biura Obsługi Szkód i Świadczeń w PZU – dokument OWU jest obszerny i trudny do analizy, a sztuczna inteligencja pozwoli zwiększyć wydajność i skuteczność. Jest to szczególnie ważne w ostatnim czasie, gdy coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Powódź i liczba zgłaszanych przez klientów szkód była ogromna, a napływ wielu wniosków w jednym czasie pokazał, jak ważna jest automatyzacja choć części przeprowadzanych procesów odszkodowawczych.