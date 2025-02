Smartfon Nubia V70 Max – wielki, choć tylko rozmiarem

Już niebawem w ofercie firmy ZTE pojawi się smartfon Nubia V70 Max. Do czego odnosi się ostatni człon tej nazwy? Cóż, na pewno nie do maksymalnej wydajności. Zdaje się, że przede wszystkim do rozmiaru wyświetlacza – będzie to propozycja kierowana do osób, które lubią duże ekrany.

Nubia V70 Max ma duży ekran. Tylko dlaczego o tak niskiej rozdzielczości?

Projektując smartfon Nubia V70 Max, producent postawił na 6,9-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz i rozdzielczości – niestety – tylko 1640×720 pikseli. Szkoda, że nie zdecydował się na lepsze wykorzystanie tak dużej przestrzeni.

Niezbyt zachęcająco wypadają też podstawowe podzespoły, jako że sercem urządzenia jest Unisoc T606 bijący z częstotliwością jedynie 1,6 GHz. Do pomocy ma 6 GB pamięci operacyjnej, a na pliki czeka magazyn danych o pojemności 128 GB.

Co jeszcze skrywa specyfikacja smartfona?

Zdecydowanie lepiej wygląda akumulator o pojemności 6000 mAh, który może zapewnić całkiem długi czas działania. Obsługiwane jest w dodatku dość szybkie ładowanie – z mocą 22,5 W.

Nubia V70 Max (fot. ZTE)

Jeśli chodzi o aparaty, to z tyłu mamy podwójny aparat z sensorem 50 Mpix z autofocusem oraz dodatkowym czujnikiem 2 Mpix. Z przodu zaś zainstalowana została kamerka o rozdzielczości 8 Mpix – na wycięciu w kształcie półwyspu.

Specyfikację uzupełniają: łączność 4G (LTE), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 i NFC, boczny skaner linii papilarnych oraz system Android 15 z nakładką MyOS 15.

Nubia V70 Max gotowa na debiut. Nie wiadomo jednak, czy trafi też do Polski

Oficjalna premiera Nubia V70 Max odbędzie się 15 lutego 2025 roku, a pierwszy rynek, na którym dostępny będzie ten smartfon, to Filipiny. Klienci będą tam mieli do wyboru trzy wersje kolorystyczne: szarą, różową i zieloną.

Na razie nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle urządzenie zadebiutuje też w innych krajach. Podobnie nieznana jest jego cena, choć tu akurat można z dość dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że nie będzie ona należeć do szczególnie wysokich.