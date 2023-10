Te aktualizacje zamienią składany smartfon w małe biuro

Jeżeli jeszcze ktoś wśród Waszych znajomych uważa, że składane smartfony nie ułatwiają aż w takim stopniu pracy w trybie mobilnym, ten artykuł z listą zmian w popularnych aplikacjach może pomóc Wam przekonać niektórych niedowiarków.

Duży ekran = duża wygoda

Oczywiście warto od razu na wstępie wyjaśnić, że aktualizacje zebrane w tym tekście obejmują w niemal każdym przypadku po prostu urządzenie z dużym ekranem, na którym hula system Android. Zmiany zauważą więc zarówno użytkownicy Samsungów Galaxy Z Fold, jak i ci, co niedawno kupili tablet Redmi.

Na pierwszy ogień idzie oczywiście to, co ma zainstalowane każde urządzenie z usługami Google, czyli Gmail. Aplikacja na duże ekrany od teraz umożliwi otwieranie załączników obok wiadomości. Po kliknięciu w odnośnik, boczny pasek z mailami ustąpi odczytywanemu fragmentowi, a po prawej stronie wyświetli się zawartość tego, co właśnie włączyliście. Dodatkowo pojawi się podziałka na środku, za pomocą której z łatwością dobierzecie szerokość okien.

Ci którzy korzystają z narzędzi Google do edycji tekstu, docenią zmiany w aplikacji Docs. Pasek z opcjami formatowania stał się jeszcze wygodniejszy, a od wywołania klawiatury ekranowej użytkownika dzieli zaledwie jedno kliknięcie.

Pozostając w klimatach „okołodokumentowych”: Acrobat Reader Adobe również zoptymalizował wygląd pod kątem dużych ekranów. Od teraz aplikacja umożliwia wygodną pracę w trybie podzielonego ekranu. Obok PDF-a możemy otworzyć potrzebną nam w danym momencie aplikację lub drugi dokument. Nowy wygląd dostosowany do tabletów i składanych smartfonów spotkacie też w Evernote oraz Todoist czy Dropboxie, przy czym ten ostatni otrzymał wsparcie dla myszek i klawiatur.

Wygodne wideokonferencje na smartfonie

Jedyną aplikacją, która oferuje zmiany skierowane wyłącznie do właścicieli składanych smartfonów, jest komunikator Zoom. Pojawił się bowiem dedykowany tryb, za pomocą którego nie musicie trzymać urządzenia w dłoni. Kładziecie je na płaskiej powierzchni, odginacie ekran z aparatem w Waszą stronę i gotowe. Wideo pojawia się u góry, a przyciski potrzebne podczas konferencji na samym dole.

Miejmy nadzieje, że takie aktualizacje będą coraz częstsze. Kto wie, może wraz z inwestycją programistów w layout skierowany do składanych smartfonów również rynek tabletów odniesie z tego wymierne korzyści? Póki co nie mamy urządzeń z 12-calowymi składanymi ekranami, ale coraz częściej i poważniej traktuje się tablety z klawiaturą jako alternatywę dla budżetowych laptopów.