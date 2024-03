Jest już GNOME 46. Linux lepszy pod każdym względem

Premiera środowiska GNOME 46 już za nami. Nowa wersja przynosi ze sobą poprawki we wszystkich podstawowych obszarach „doświadczenia użytkownika”: od wydajności, przez wygląd, po bezpieczeństwo.

GNOME 46 – duża premiera w świecie Linuxa

Katmandu to stolica Nepalu. To też nazwa, pod jaką przychodzi do nas GNOME 46 – najnowsza wersja popularnego środowiska graficznego typu open source dla dystrybucji opartych na jądrze Linux. Zespół odpowiedzialny za przygotowanie aktualizacji podkreśla, że poprawa nastąpiła we wszystkich obszarach.

I tak na przykład dzięki ostrzejszym elementom interfejsu i wyraźniejszemu tekstowi na ekranie korzystanie z Linuxa ma być przyjemniejsze dla oczu. Eksperymentalnie wprowadzona została także obsługa zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), panel Ustawień został przeprojektowany, a powiadomienia można też rozwijać i zwijać.

Jednak nie chodzi tylko o wygląd. Jedną z ciekawszych nowości jest możliwość podłączenia i zsynchronizowania konta Microsoft 365. Dzięki temu zawartość dysku w chmurze OneDrive będzie można przeglądać wraz z lokalnymi plikami i folderami w systemowym eksploratorze. Przy okazji ulepszono także okno dialogowe towarzyszące przesyłaniu plików.

screen: GNOME

GNOME 46 ma też dać kopa poszczególnym aplikacjom. Wyszukiwanie będzie mniej łakome na pamięć, a przy nagrywaniu ekranu, przeglądaniu obrazów i korzystaniu z aplikacji terminalowych docenić mamy po prostu większą wydajność. Dopełnieniem całości jest wzmocniona ochrona przed złośliwym oprogramowaniem.

screen: GNOME

Co poza tym? Ano między innymi dodano opcję zdalnego logowania przy użyciu protokołu RDP, rozszerzono możliwości wyszukiwania w eksploratorze plików oraz zoptymalizowano przełączanie między widokiem miniatur i list (teraz odbywa się to płynnie). Oczywiście pomniejszych aktualizacji doczekały się także podstawowe aplikacje: Kalendarz, Mapy, Muzyka czy przeglądarka Epiphany.

Już w kwietniu GNOME 46 trafi do Fedory i Ubuntu

Jeśli nie możesz się doczekać, to już teraz masz możliwość ręcznego zainstalowania aktualizacji GNOME 46 na swoim komputerze z Linuksem. Możesz też jednak poczekać na premierę pierwszych dystrybucji, które wykorzystają tę nową wersję środowiska graficznego – już w kwietniu pojawią się dwie: najpierw Fedora 40, a następnie Ubuntu 24.04 (LTS).

A jeśli to, co czytasz (i widzisz), ani trochę Cię nie przekonuje, to przypomnę tylko, że niedawno światło dzienne ujrzała także nowa wersja innego popularnego środowiska graficznego: KDE Plasma 6.