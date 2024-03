Zmieniasz dzwonki dla konkretnych kontaktów? Google to ułatwi

Zależy Ci na takiej możliwości, by to, kto do Ciebie dzwoni, dało się rozpoznać po samym dzwonku? Google ułatwi taką personalizację dźwięków, dodając panel do zarządzania nimi w aplikacji Kontakty. Niewykluczone, że możesz skorzystać z tej nowinki już teraz.

Kontakty Google, czyli podstawowa aplikacja do zarządzania książką telefoniczną na smartfonach z Androidem, przejdzie niebawem drobny lifting. Karta Napraw i zarządzaj zmieni nazwę na Organizuj. Niezmiennie będzie to miejsce, z poziomu którego możliwe jest blokowanie numerów, zmiana ustawień, scalanie kontaktów czy też eksportowanie, importowanie i przywracanie ich.

Spersonalizowane dzwonki kontaktów na telefonie z Androidem

W nowo nazwanej karcie dostępnych będzie jednak więcej opcji. Jednym z dodatków ma być mianowicie sekcja Dzwonki kontaktów, która umożliwi wygodne przypisywanie niestandardowych dźwięków do konkretnych osób z listy. Dzięki temu nie będzie trzeba się już przeklikiwać przez kolejne sekcje i okienka (do tej pory wymagało to przejścia do każdego kontaktu, rozwinięcia menu rozszerzonego i wybrania opcji Ustaw dzwonek).

Możliwe, że same Dzwonki kontaktów są już dostępne w aplikacji Kontakty Google na Twoim smartfonie. Pierwsze doniesienia o ich pojawieniu się zaczęły napływać już pod koniec ubiegłego roku (u siebie zresztą też je widzę). Nowy panel umożliwia także zarządzanie kontaktami, dla których zastosowaliśmy spersonalizowany dzwonek – dzięki temu wszystko w tym kontekście mamy pod ręką.

Funkcja nie jest doskonała, ale Google i tak ułatwia życie

Funkcja nie jest jednak doskonała. Brakuje w niej chociażby możliwości zaznaczenia kilku kontaktów na liście i ustawienia konkretnego dzwonka dla nich wszystkich naraz. O ile przy dwóch czy trzech osobach nie stanowi to żadnego kłopotu, to już przy kilkunastu czy kilkudziesięciu może to być uciążliwe. Niemniej i tak będzie mniej czasochłonne niż do tej pory, więc ostatecznie zmianę wypada ocenić na plus.

Aktualizacja trafia do kolejnych użytkowników, jak informuje serwis Android Headlines. To jednak, kiedy doczekamy się zamiany karty „Napraw i zarządzaj” na Organizuj, wraz z towarzyszącymi temu nowinkami, pozostaje niejasne.