Google wprowadza jeszcze więcej funkcji AI do Gmaila

Technologiczny gigant z Mountain View ulepsza funkcje AI w Gmailu i dodaje nowe skróty. Jakie zmiany ogłosiło Google i jakie są ograniczenia nowych opcji?

Google intensywnie rozwija swoją sztuczną inteligencję

Google sukcesywnie dodaje do swoich narzędzi funkcje oparte o AI. Oczywiście nie ze wszystkich możemy skorzystać, a część z nich, w tym np. Gemini Live, obsługiwana jest wyłącznie po angielsku. To jednak nie przeszkadza firmie w kontynuowaniu swojego dzieła i rozwijaniu własnej sztucznej inteligencji.

Według zapowiedzi technologicznego giganta nowa odsłona Gemini w wersji 2.0 ma pojawić się już w grudniu 2024 roku. Wraz z nim może zostać zaprezentowany też efekt „Projektu Jarvis”, który miałby wspomagać użytkownika w codziennym korzystaniu z przeglądarki Chrome. To wszystko jednak nadal niewielka część planów przedsiębiorstwa.

Google na blogu Workspace Updates ogłosiło, że funkcja „Pomóż mi pisać” (ang. „Help me write”) w Gmailu zyska pewne ulepszenia. Użytkownicy mają otrzymać dodatkowy skrót „Polish”, który za pomocą jednego kliknięcia poprawi napisaną wiadomość e-mail i ją udoskonali.

Jakie nowe funkcje AI w Gmailu?

Jedną z zapowiadanych zmian jest dodanie skrótu do funkcji „Pomóż mi pisać”. W wersji przeglądarkowej zostanie wyświetlona bezpośrednio w pustym oknie, do którego wpisuje się treść wiadomości e-mail. Z kolei wprowadzana opcja „Polish” pojawi się pod szkicem już rozpoczętej wiadomości, gdy użytkownik wpisze co najmniej 12 słów. Jeśli zechce poprawić swoją wiadomość, wystarczy, że kliknie „Polish” lub naciśnie skrót klawiszowy Ctrl + H.

Nowość ma dotrzeć także do aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne. Podobnie jak w wersji przeglądarkowej, tak i na smartfonach oraz tabletach „Pomóż mi pisać” wyświetli się w pustym oknie wersji roboczej wiadomości. Funkcja „Polish” stanie się dostępna, gdy nadawca wpisze minimum 12 słów – wystarczy, że użytkownik przesunie palcem poniżej skrótu.

Ulepszona propozycja e-maila zostanie wyświetlona w specjalnym oknie, gdzie możliwe jest skorzystanie z dodatkowych funkcji edytorskich, takich jak Formalize (sformalizuj), Elaborate (rozwiń) bądź Shorten (skróć).

Ograniczenia i dostępność nowych funkcji AI w Gmailu

Czas na nieco gorsze wieści. Funkcja ma zostać udostępniona w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jednak dla ograniczonego grona. Jak się domyślacie – nie ma nic za darmo. Ulepszone „Pomóż mi pisać” i „Polish” trafią w ręce subskrybentów Google One AI Premium lub korzystających z planu Gemini Business, Enterprise, Education i Education Premium.