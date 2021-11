Gmail na iOS niebawem otrzyma widżet, który w końcu będzie miał sens

Właściciele iPhone’ów raczej nie mają powodów do narzekania w kwestii dostępu do usług Google. Firma z Mountain View często aktualizuje swoje aplikacje i wprowadza ciekawe nowości. Dobrym przykładem jest Gmail.

Reklama

Nowy, bardziej funkcjonalny widżet

Apple, wraz z iOS 14, wprowadziło na iPhone’y bardziej przydatne i rozbudowane widżety, które wreszcie można rozmieszczać prawie dowolnie na wszystkich ekranach. Zmiany objęły nie tylko systemowe widżety, ale również te dołączane do aplikacji firm trzecich. Co ciekawe, Google dość chętnie sięgnęło po udostępnione możliwości, dodając nowe widżety do swoich aplikacji.

W najnowszym wpisie na oficjalnym blogu Google możemy przeczytać, że w najbliższych planach jest dodanie kolejnego widżetu do aplikacji Gmail. Obecnie dostępny jest tylko jeden, który składa się z trzech skrótów – wyszukiwarki, przejścia do tworzenia nowej wiadomości i licznika nieodebranych e-maili.

Reklama

Nowy widżet ma natomiast sprawdzić się w przypadku użytkowników, którzy przede wszystkim potrzebują szybkiego dostępu do ostatnich wiadomości w skrzynce odbiorczej. Jego główny element stanowią trzy ostatnio otrzymane e-maile, zawierające nazwę nadawcy i temat wiadomości. Ponadto, wyświetlane jest niewielkie zdjęcie konta na Gmailu, z którego pochodzą e-maile, a także przycisk pozwalający przejść do tworzenia nowej wiadomości.

Należy jeszcze zwrócić uwagę, że widżet Gmaila będzie automatycznie dostosowywał się do głównego motywu w iOS – w wersji jasnej lub ciemnej. Dodatkowo, zbliży się wizualnie do widżetu już dostępnego na Androidzie.

Firma poinformowała, że opisane zmiany w Gmailu zostaną wdrożone w ciągu najbliższych tygodni. Nie poznaliśmy jednak konkretnego terminu wydania stosownej aktualizacji.

Pozostałe nowości dla właścicieli iPhone’ów

Google we wpisie przypomniało, że niedawno została wprowadzona funkcja Picture-in-Picture w Google Meet. Możliwe jest opuszczenie aplikacji, wciąż zachowując podgląd wideorozmowy w pływającym oknie, aby wykonywać inne czynności na iPhonie.

Oprócz tego, w aplikacji Arkusze Google dodano obsługę skrótów klawiszowych, co z kolei ma ułatwić i przyspieszyć pracę z dokumentami. Skróty będą działać w przypadku dowolnej wspieranej klawiatury Bluetooth lub Magic Keyboard na iPadzie.