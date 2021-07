Mapy Google na iOS właśnie otrzymały przydatny widżet. Sprawdźcie u siebie

Firma z Mountain View ponownie zdecydowała się skorzystać z możliwości udostępnionej przez Apple w iOS 14. Nowe widżety dostępne są już w aplikacji Mapy Google.

Google chętnie sięga po nowe funkcje w iOS

Mimo iż Google ma własny system operacyjny, który może pochwalić się ogromną popularnością na rynku smartfonów, to nie zamierza rezygnować z konkurencyjnej platformy. Co więcej, wiele razy okazywało się, że to użytkownicy iPhone’ów jako pierwsi mogli liczyć na nowości w aplikacjach Google.

Ponadto, firma z Mountain View dość szybko sięga po nowe możliwości dla deweloperów, które wprowadza Apple. Tak było w przypadku otwarcia CarPlay na zewnętrzne nawigacje i sprawnym wdrożeniu odpowiednich zmian do aplikacji Mapy Google i Waze. Podobne działania możemy zaobserwować również obecnie, gdy zespół Tima Cooka wprowadził nowe widżety wraz z iOS 14. Google Chrome i aplikacja wyszukiwarki otrzymały już przebudowane widżety. Teraz z nowych dodatków możemy skorzystać także po zainstalowaniu aktualizacji Map Google.

Kolejne dwa widżety w wykonaniu Google

Najnowsza wersja aplikacji Mapy Google na iOS pozwala skorzystać z dwóch widżetów. Ich zadaniem jest zapewnienie szybkiego i wygodnego dostępu do wybranych funkcji nawigacji.

Pierwszy z nich to przede wszystkim skrót do aplikacji, ale może również wyświetlać podstawowy widok mapy, chociaż ze względu na mały rozmiar i obejmowanie niewielkiej przestrzeni, raczej nie jest zbyt przydatny. Znacznie ciekawiej wypada drugi widżet.

Widżet „Znajdź miejsca w pobliżu” ma wygląd wyraźnie zbliżony do tego, co mogliśmy już zobaczyć w przypadku Chrome’a. Jego zadaniem jest umożliwienie wygodnego dostępu do wyszukiwarki wbudowanej w Mapy Google, a także szybkiego pokazania listy restauracji i stacji paliw w pobliżu. Dodatkowo, klikając na jeden z dwóch przycisków, możemy uruchomić nawigację do pracy lub domu.

Nowe widżety są już wdrażane u wszystkich użytkowników. Jeśli ich nie widzicie, mimo pobrania najnowszej aktualizacji, to warto spróbować zamknąć Mapy Google i ponownie uruchomić aplikację.