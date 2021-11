Mimo że producenci implementują rozwiązania, mające na celu ograniczyć zużycie prądu z akumulatora, to wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego smartfon szybko się rozładowuje? Xiaomi podaje możliwe przyczyny.

Dlaczego smartfon szybko się rozładowuje? Xiaomi podaje możliwe przyczyny

Przyzwyczailiśmy się do tego, że smartfon najczęściej trzeba ładować codziennie lub co drugi dzień i na razie nic nie wskazuje na to, aby się to zmieniło w najbliższej przyszłości. Producenci starają się wydłużyć czas pracy swoich urządzeń na pojedynczym ładowaniu, ale jeszcze żaden nie stworzył takiego, które pracowałoby z dala od ładowarki tyle, ile klasyczne telefony komórkowe.

Dlaczego smartfon szybko się rozładowuje? Xiaomi przygotowało listę najbardziej energożernych procesów. Na pierwszym miejscu znajduje się lokalizacja, która – jeżeli jest stale włączona – najbardziej przyczynia się do szybszego uciekania procentów z wskaźnika naładowania baterii.

W związku z tym producent zaleca, aby wyłączyć usługi lokalizacyjne, jeżeli użytkownik nie potrzebuje z nich korzystać. Da się to zrobić jednym kliknięciem – wystarczy wysunąć belkę z szybkimi ustawieniami, pociągając palcem od góry ekranu w dół.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z innych konsekwencji wyłączenia lokalizacji. Wiele aplikacji ją bowiem wykorzystuje – m.in. pogodynka lub Google (po nadaniu stosownego uprawnienia, aby dostarczać lepiej dopasowane artykuły). Ponadto warto wiedzieć o funkcji Smart Lock – można ustawić, aby urządzenie nie blokowało się w danej lokalizacji (na przykład w domu), co jest bardzo wygodne.

Kolejnym, wymienianym przez Xiaomi powodem, przez który smartfon szybko się rozładowuje, jest korzystanie z aplikacji i popularnych funkcji, jak dzwonienie, granie i oglądanie wideo. Dużo prądu pobiera też włączony ekran, dlatego zaleca się ustawienie jego wygaszania już po 15 sekundach. Podobnie sprawa ma się z jasnością podświetlenia wyświetlacza – warto włączyć automatyczną regulację jego intensywności, aby dostosowywała się ona do panujących warunków.

Dość energożerny jest również stale włączony Bluetooth – podobnie jak lokalizację, zaleca się wyłączyć go, gdy nie jest używany. Oczywiście to nie wszystkie procesy, które powodują, że smartfon szybko się rozładowuje, lecz jednocześnie takie, które można łatwo ograniczyć, aby urządzenie dłużej działało na pojedynczym ładowaniu.