To trzeba wiedzieć: 12,9-calowy iPad Pro 2021 jest niekompatybilny z zeszłoroczną Magic Keyboard

Konferencja Apple, która odbyła się przed kilkoma dniami, nie dostarczyła nam nadzwyczajnych emocji. Firma zaprezentowała nowy komputer iMac i tablet iPad Pro, a także lokalizator AirTags. Wydawać by się mogło, że na konferencji powiedziano wystarczająco, aby dowiedzieć się niemalże wszystkiego o nowych urządzeniach. Niestety, Apple przemilczało informację o braku kompatybilności nowego iPada Pro 12,9″ z zeszłoroczną klawiaturą Magic Keyboard.

iPadowi Pro się „zgrubło” i nie wejdzie w stare „ciuchy”

Pomimo sporych podobieństw nowego iPada Pro w wersji 12,9-calowej do poprzedników z 2018 i 2020 roku, pojawiło się też kilka zmian. Jedną z – jak się okazuje – kluczowych różnic jest grubość nowego tabletu, która jest większa o 0,5 mm. To sprawia, że nie wszystkie dotychczasowe akcesoria będą z nim kompatybilne.

Jak donosi francuski portal iGeneration, to ten właśnie drobny szczegół sprawia, że najnowszy, duży tablet Apple nie jest kompatybilny z zeszłoroczną klawiaturą Magic Keyboard. Portal opiera się na dokumentacji, jaka została dostarczona do sklepów Apple.

(źródło: Apple)

Skąd ten problem? Wygląda na to, że winowajcą okazał się pierwotny projekt klawiatury. Magic Keyboard już na poprzednich tabletach firmy nie pozostawiał praktycznie żadnego luzu po złożeniu – innymi słowy, zamknięte akcesorium mocno ściskało tablet.

Z uwagi na precyzyjną regulację klawiatury, te dodatkowe 0,5 mm grubości powoduje, że Magic Keyboard staje się bezużyteczna w połączeniu z iPadem Pro 2021 z ekranem o przekątnej 12,9 cala.

To trochę nie w stylu Apple

Ktoś mógłby powiedzieć, że to typowy skok na kasę w wykonaniu Amerykanów – w końcu Apple do perfekcji dopracowało ogołacanie portfeli swoich klientów. Trzeba jednak być sprawiedliwym i zaznaczyć, że w przypadku akcesoriów firma starała się od zawsze zapewniać jak największą kompatybilność.

Niektóre kolejne generacje iPhone’ów i iPadów pozostawały kompatybilne z akcesoriami swoich poprzedników. Owszem, wynikało to z niezmieniających się na przestrzeni lat projektów, ale trudno nie odnieść wrażenia, że gigantowi z Cupertino zależało właśnie na braku zmian – gdyby chciał, wprowadzałby marginalne różnice, które nie wpływałyby na koszty projektów, ale jednocześnie zmuszały użytkowników do kupna nowych akcesoriów.

Tym bardziej szkoda, że z Magic Keyboard nie udało się zachować kompatybilności. Zwłaszcza że nie jest to tani sprzęt, bowiem kosztuje 1699 złotych. Nie mam jednak wątpliwości, że nie jest to celowy zabieg. Świadczyć może o tym fakt, że klawiatura dla wersji 11-calowej pozostaje niezmienna i wspiera wszystkie trzy generacje iPadów Pro z 2018, 2020 i 2021 roku.

Jeśli posiadasz iPada Pro z 12,9-calowym ekranem i zamierzasz dokupić do niego magiczną klawiaturę, to zalecam poczekać do 30 kwietnia. Właśnie wtedy trafi do sprzedaży jej nowa wersja, która będzie kompatybilna ze wszystkimi dotychczas wydanymi dużymi tabletami – w ten sposób w razie przyszłego upgrade’u do najnowszego iPada Pro 2021, będziesz miał współpracujący z nim sprzęt.