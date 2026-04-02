Znana marka wkracza do domu i ogrodu w nowym stylu. Lista sprzętów zaskakuje

Popularna chińska marka uzupełnia swoje portfolio wieloma intrygującymi urządzeniami. Poza nowym robotem koszącym firma zaanonsowała też sprzęty dedykowane dla majsterkowiczów i ogrodników. Miejsce znalazło się też dla nowych głośników i dyktafonu z AI.

Mova uzupełnia serię robotów koszących o kolejny model

Marka Mova uzupełnia linię robotów koszących LiDAX Ultra AWD. Dwa modele dedykowane do powierzchni do 800 m2 i 1600 m2 zaprezentowano na początku marca 2026 roku. Teraz linia wzbogacana jest modelem LiDAX Ultra AWD 2000.

Najnowsza propozycja producenta nie wymaga montażu przewodów ograniczających. W zamian urządzenie korzysta z systemu UltraView 3.0, wspieranego sztuczną inteligencją, co sprawia, że mapowanie terenu jest automatyczne. Sprzęt ten został wyposażony w akumulator 36 W, napędzający 40-centymetrowe tarcze tnące. Użytkownik może regulować wysokość cięcia trawnika w zakresie od 3 do 10 centymetrów. Warto też podkreślić, że robot ten wyposażono w napęd na cztery koła, dzięki czemu może pokonywać nachylenia sięgające 80%.

Robot koszący LiDAX Ultra 2000 (źródło: Mova)

Jeszcze więcej ogrodowych rozwiązań – Mova rozpieszcza posiadaczy ogrodów i fanów majsterkowania

Mova zapowiada też jeszcze większą ekspansję na rynku urządzeń ogrodowych – i wcale nie chodzi tutaj o roboty koszące. Do portfolio marki wkrótce mają trafić zaawansowane narzędzia ogrodowe korzystające z napięcia 60V.

Grono produktów obejmie:

kosiarki z samobieżnym systemem PaceMate i technologią TurboFlow,

dmuchawy do liści z systemem przepływu powietrza TurboJetX,

podkaszarki z systemem podaży żyłki InstaLoad,

nożyce do żywopłotów z czujnikiem nachylenia,

piły łańcuchowe.

Co ważne, urządzenia mają łączyć w sobie cichą pracę wraz z inteligentną integracją z aplikacją mobilną.

Narzędzia dla ogrodników (źródło: Mova)

To nadal nie koniec pomysłów chińskiego producenta, gdyż chce on również stworzyć gamę produktów dla majsterkowiczów. Linia elektronarzędzi ma zostać oparta na wspólnym standardzie akumulatora 20V. Firma deklaruje, że seria złożona jest z ponad 40 produktów, a w przygotowaniu jest ponad 200 kolejnych. Wśród elektronarzędzi mają znaleźć się m.in. wiertarko-wkrętarki, klucze udarowe, szlifierki kątowe czy dmuchawy powietrza.

Narzędzia dla majsterkowiczów (źródło: Mova)

Głośniki i dyktafon dołączają do listy sprzętów Mova

Mova prezentuje też kilka nowych urządzeń z kategorii audio. Na rynku debiutują trzy urządzenia, a jednym z nich jest osobisty asystent Tpeak Note AI. Ten ciekawy sprzęt w praktyce nazywany jest smukłym dyktafonem (o grubości trzech kart kredytowych), ważącym 28 gramów.

Urządzenie montuje się na plecach smartfona – o ile jest on wyposażony w magnetyczny moduł – a dzięki akumulatorowi o pojemności 130 mAh pozwala na tworzenie nagrań przez całą dobę. Dźwięki przechwytywane są przez podwójny mikrofon cyfrowy oraz mikrofon specjalny korzystający z przewodnictwa kostnego (co jest przydatne w trakcie rozmów telefonicznych).

Tpeak AI Note (źródło: Mova)

Warto wspomnieć, że Tpeak AI Note wspierany jest sztuczną inteligencją. Dzięki temu sprzęt może wykrywać mowę, automatycznie uruchamiać i zatrzymywać nagrywanie, a także zarządzać pamięcią oraz energią. Transfer odbywa się za pomocą sieci Wi-Fi – marka Mova deklaruje, że rozwiązanie to działa do 50 razy szybciej niż Bluetooth, a przesłanie godzinnego pliku audio trwa jedynie 10 sekund. Dodatkowo AI w czasie rzeczywistym konwertuje nagraną mowę na tekst, tłumaczy rozmowy i generuje podsumowania ze spotkań. Łącznie sprzęt może rozróżnić głosy od trzech do pięciu rozmówców.

Linia produktów audio zostaje też uzupełniona o dwa głośniki. Jeden z nich to Tpeak S1 Mini, czyli kompaktowy model zgodny z certyfikatem IP67. Urządzenie wyposażono w 45-milimetrowy przetwornik z membraną 6 W oraz akumulator o pojemności 2000 mAh, co ma wystarczyć na 25 godzin odtwarzania muzyki.

Tpeak S1 Mini (źródło: Mova)

Drugi model to Tpeak S1 z głośnikiem generującym moc 20 W. Ponadto urządzenie wyposażono w pierścień świetlny RGB. W tym przypadku również do dyspozycji jest akumulator o pojemności 2000 mAh, co według deklaracji ma pozwolić na 8 godzin zabawy ze światłem i dźwiękiem. Mova Tpeak S1 został odznaczony certyfikatem IPX7.

Tpeak S1 (źródło: Mova)

Ceny nowych urządzeń prezentują się następująco:

Mova Tpeak AI Note – 649 złotych (zniżka 31% do 26 kwietnia 2026 roku),

Mova Tpeak S1 Mini – 169 złotych (zniżka 30% do 26 kwietnia 2026 roku),

Mova Tpeak S1 – 299 złotych (zniżka 30% do 26 kwietnia 2026 roku).

Warto wspomnieć, że Mova przedłuża też swoją wiosenną promocję m.in. na roboty sprzątające, odkurzacze, airfryery czy oczyszczacze powietrza. Okazje obowiązują do 26 kwietnia 2026 roku.