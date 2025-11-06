Głośnik dla fanów rocka. To owoc wyjątkowej współpracy

Dopiero co na rynku zadebiutował Teufel Boomster 4, a już teraz niemiecki producent wprowadził do sprzedaży kolejny głośnik bezprzewodowy. Jest on owocem współpracy z kultową marką Fender.

Fender x Teufel Rockster Cross 2 – potężny głośnik Bluetooth w rockowym stylu

Fender x Teufel Rockster Cross 2 to bezprzewodowy głośnik Bluetooth, oferujący dwudrożny system audio z technologią Dynamore, odpowiedzialną za przekonujący efekt głębi. Został wyposażony w dwa głośniki wysokotonowe o średnicy 20 mm, niskotonowy przetwornik w rozmiarze 120 mm oraz wzmacniacz klasy D dostarczony przez Texas Instruments. Jako zestaw obsługuje pasmo przenoszenia od 50 do 20000 Hz.

Za łączność odpowiada technologia Bluetooth 5.3 z kodekiem AAC, ale w razie czego można też skorzystać ze złącza AUX (mini jack). W środku znalazło się jeszcze miejsce na akumulator zapewniający do 46 godzin działania na jednym ładowaniu, a całość wieńczy wodoodporna obudowa (w klasie IPX5) z przyciskami sterującymi i designem zainspirowanym piecykami Fender. Głośnik jest dość ciężki (waży 2,4 kg), ale jego transport ułatwia pasek na ramię.

Fender x Teufel Rockster Cross 2 (fot. Teufel)

Według producenta jest to dobry głośnik na plenerowe imprezy. Szczególnie, że dzięki technologii Party Link istnieje możliwość połączenia kilku głośników w jeden zestaw. Ciekawostką jest natomiast tryb Outdoor, który automatycznie optymalizuje charakterystykę brzmienia do otoczenia. Dodatkowo urządzenie samodzielnie dostosowuje swoje parametry w zależności od tego, czy stoi, czy leży.

Ile kosztuje głośnik Fender x Teufel Rockster Cross 2?

Głośnik Fender x Teufel Rockster Cross 2 jest już dostępny w sprzedaży – możesz go znaleźć w oficjalnym sklepie producenta. Sugerowana cena wynosi 1299 złotych, ale w ramach promocji na start możesz liczyć na 50 złotych rabatu. Z kodem VKF-2Q6 zaoszczędzisz w dodatku połowę kosztów wysyłki.

Warto jeszcze mieć świadomość, że decydując się na zakupy za pośrednictwem oficjalnej strony Teufel, mamy możliwość testowania urządzenia przez 8 tygodni, a jeśli nie spełni ono naszych oczekiwań, możemy bezpłatnie zwrócić produkt.