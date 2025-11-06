Głośnik dla fanów rocka. To owoc wyjątkowej współpracy

Dopiero co na rynku zadebiutował Teufel Boomster 4, a już teraz niemiecki producent wprowadził do sprzedaży kolejny głośnik bezprzewodowy. Jest on owocem współpracy z kultową marką Fender.
Fender x Teufel Rockster Cross 2 – potężny głośnik Bluetooth w rockowym stylu
Fender x Teufel Rockster Cross 2 to bezprzewodowy głośnik Bluetooth, oferujący dwudrożny system audio z technologią Dynamore, odpowiedzialną za przekonujący efekt głębi. Został wyposażony w dwa głośniki wysokotonowe o średnicy 20 mm, niskotonowy przetwornik w rozmiarze 120 mm oraz wzmacniacz klasy D dostarczony przez Texas Instruments. Jako zestaw obsługuje pasmo przenoszenia od 50 do 20000 Hz.
Za łączność odpowiada technologia Bluetooth 5.3 z kodekiem AAC, ale w razie czego można też skorzystać ze złącza AUX (mini jack). W środku znalazło się jeszcze miejsce na akumulator zapewniający do 46 godzin działania na jednym ładowaniu, a całość wieńczy wodoodporna obudowa (w klasie IPX5) z przyciskami sterującymi i designem zainspirowanym piecykami Fender. Głośnik jest dość ciężki (waży 2,4 kg), ale jego transport ułatwia pasek na ramię.
Według producenta jest to dobry głośnik na plenerowe imprezy. Szczególnie, że dzięki technologii Party Link istnieje możliwość połączenia kilku głośników w jeden zestaw. Ciekawostką jest natomiast tryb Outdoor, który automatycznie optymalizuje charakterystykę brzmienia do otoczenia. Dodatkowo urządzenie samodzielnie dostosowuje swoje parametry w zależności od tego, czy stoi, czy leży.
Ile kosztuje głośnik Fender x Teufel Rockster Cross 2?
Głośnik Fender x Teufel Rockster Cross 2 jest już dostępny w sprzedaży – możesz go znaleźć w oficjalnym sklepie producenta. Sugerowana cena wynosi 1299 złotych, ale w ramach promocji na start możesz liczyć na 50 złotych rabatu. Z kodem VKF-2Q6 zaoszczędzisz w dodatku połowę kosztów wysyłki.
Warto jeszcze mieć świadomość, że decydując się na zakupy za pośrednictwem oficjalnej strony Teufel, mamy możliwość testowania urządzenia przez 8 tygodni, a jeśli nie spełni ono naszych oczekiwań, możemy bezpłatnie zwrócić produkt.