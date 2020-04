Xiaomi: za kilka dni premiera nowych smartfonów z serii Redmi Note 9

Niedawno (najpierw na świecie, a później również w Polsce) zadebiutował Redmi Note 9S, ale to jeszcze nie wszystko, co dla klientów na całym świecie przygotowało Xiaomi. Producent zapowiedział dziś globalną premierę nowych smartfonów z serii Redmi Note 9, którą zaplanowano na przyszły tydzień.

Zapowiedź premiery nowych smartfonów z serii Redmi Note 9

Informacja o tym wydarzeniu jest dość lakoniczna, bowiem nie zawiera żadnych konkretów, a jedynie termin konferencji, w trakcie której na globalny rynek zostaną wprowadzone kolejne smartfony z linii Redmi Note 9. Odbędzie się ona 30 kwietnia 2020 roku, czyli w najbliższy czwartek. Stream rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego i będzie udostępniony na oficjalnych profilach Xiaomi w serwisach Facebook, YouTube oraz Twitter.

O jakich „nowych smartfonach z serii Redmi Note 9” może być mowa?

Xiaomi mocno zamieszało, jeśli chodzi o urządzenia z tej rodziny. Z ostatnich doniesień wynika jednak, że możemy się spodziewać premiery Redmi Note 9 i Redmi Note 9 Pro. Ten pierwszy prawdopodobnie zadebiutuje w Chinach pod inną nazwą (Redmi 10X 4G) i może być pierwszym smartfonem na świecie z nowym procesorem MediaTek Helio G85. Co ciekawe, na razie wszystko wskazuje na to, że na jego pokładzie znajdzie się także moduł NFC.

Redmi Note 9 zaoferuje również płaski wyświetlacz IPS o przekątnej 6,53 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z okrągłym otworem na 13 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. W zależności od konfiguracji, na jego pokładzie znajdzie się też od 3 GB do 6 GB RAM i od 32 GB do 128 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Listę parametrów tego modelu uzupełnią także poczwórny aparat 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix na panelu tylnym, pojemnościowy czytnik linii papilarnych, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM), port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi Note 9 będzie pracować pod kontrolą systemu Android 10 i czerpać prąd z akumulatora o pojemności 5020 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania. Smartfon ma mieć wymiary wymiary 162,3×77,2×8,9 mm i ważyć ~200 gramów.

Jeżeli natomiast chodzi o Redmi Note 9 Pro, to powinien on być podobny do Redmi Note 9S, ale na jego pokładzie znajdzie się aparat 64 Mpix i dodatkowo moduł NFC.

Źródło: informacja prasowa