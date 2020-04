Nie kupujcie Redmi Note 9S! Poczekajcie na Redmi Note 9 Pro. Nie pożałujecie

Wczoraj wieczorem Redmi Note 9S został oficjalnie zapowiedziany w Polsce, lecz nie na wszystkich zrobił wrażenie, nawet jeśli oferuje bardzo atrakcyjny stosunek ceny do swoich możliwości. Te osoby powinien zainteresować Redmi Note 9 Pro w wersji zaplanowanej dla naszego kraju, bowiem zapowiada się znacznie ciekawiej.

Xiaomi – jak nikt inny – potrafi zrobić niezłe zamieszanie w swoim portfolio. Nieco ponad miesiąc temu w Indiach zadebiutowały Redmi Note 9 Pro i Redmi Note 9 Pro Max. Ten pierwszy trafił wczoraj do Polski jako Redmi Note 9S (a wcześniej też do międzynarodowej sprzedaży). Okazuje się jednak, że w naszym kraju pojawi się także Redmi Note 9 Pro, ale – co oczywiste – nie będzie to sen sam model, który jest sprzedawany w Indiach. Czego się więc spodziewać?

Redmi Note 9 Pro zmierza do Polski

Ekipie MIUI Polska udało się potwierdzić, że zarówno indyjska wersja Redmi Note 9 Pro, jak i Redmi Note 9S noszą dokładnie to samo oznaczenie kodowe – „curtana”. Odsłona Redmi Note 9 Pro, która trafi do Polski, nazywa się już „joyeuse”, więc to jednoznaczny dowód na to, że mamy do czynienia z innym smartfonem.

Co więcej, z kodu źródłowego MIUI zdołano również wyciągnąć informacje o tym, że polska wersja Redmi Note 9 Pro zaoferuje aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix, a do tego też moduł NFC, którego brak jest bardzo dotkliwy w przypadku Redmi Note 9S.

Polski Redmi Note 9 Pro będzie więc, przynajmniej pod względem rozdzielczości aparatu, podobny do Redmi Note 9 Pro Max, lecz jednocześnie nie będzie jego klonem, ponieważ ten ostatni nosi oznaczenie „excalibur”. Wygląda na to, że Xiaomi zdecydowało się stworzyć całkowicie nowy model, skrojony pod oczekiwania klienta w Polsce (choć nie można wykluczyć, że smartfon trafi również do innych krajów w Europie).

Jeżeli komuś spodobał się więc Redmi Note 9S, ale jednocześnie nie jest w stanie zaakceptować braku NFC, z pewnością takiego zainteresuje się Redmi Note 9 Pro. Szczególnie że nie powinien być on znacznie droższy, bowiem raczej wątpliwe, aby Xiaomi zdecydowało się na więcej zmian w specyfikacji, które wpłynęłyby na znaczący wzrost ceny.

Redmi Note 9 – specyfikacja i zdjęcia smartfona

Źródło: MIUI Polska

