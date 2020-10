Oto nowa, polska gra – Ghostrunner. Recenzenci są wniebowzięci

Dwudziestego siódmego października bieżącego roku oficjalnie zadebiutowała gra Ghostrunner, której twórcą jest krakowskie studio One More Level. Zanim doszło do jej premiery, recenzenci z całego świata mieli okazję zagrać w ten tytuł i podjąć się oceny. Wygląda na to, że Polacy otrzymali kolejny, nietuzinkowy powód do dumy.

Cyberpunka w tym roku na pewno nam nie zabraknie, choć gra Cyberpunk 2077 od studia CD Projekt RED zadebiutuje nieco później niż oczekiwaliśmy. Ale wcześniej (i bardzo mądrze) do sprzedaży trafia Ghostrunner, którego twórcy opisują na Steam w następujący sposób:

Ghostrunner zapewnia wyjątkowe wrażenia dla jednego gracza: szybką, brutalną walkę i oryginalną scenerię, która łączy science fiction z postapokaliptycznymi motywami.

Nietrudno o porównania z dziełem kolegów z Warszawy, a to z dwóch powodów – za grę odpowiadają Polacy i jeszcze przenoszą nas oni do świata w klimatach cyberpunku. Osobiście uważam, iż dobrze się stało, że Ghostrunner zadebiutował kilka tygodni przed premierą Cyberpunka 2077, bo to ten drugi tytuł będzie jednak częściej na językach wszystkich. Nawet mimo tego, że są to dwa odmienne od siebie gatunki.

Trudny, ale dobry – tak podsumowują Ghostrunnera recenzenci

W chwili pisania tej wiadomości, Ghostrunner w serwisie Metacritic utrzymuje ocenę 82/100, która jest średnią oceną wyjętą z recenzji krytyków.

Serwis Destructoid nazwał grę połączeniem Hotline Miami oraz Mirror’s Edge, wystawiając jej ocenę 8,5/10, przez którą można uznać Ghostrunnera za bardzo dobrą grę. Ósemki wystawiły jeszcze takie serwisy, jak IGN czy PCGamesN.

Przy grze zauważa się wysoki poziom trudności, ale wyzwanie uchodzi za satysfakcjonujące, bo mechanika one-hit-one-kill (tak nazywają ją twórcy) jest niezwykle przyjemna, zwłaszcza przy możliwościach parkouru naszego bohatera.

Ghostrunner to gra akcji, w której naszym zadaniem jest wejść na Wieżę Dharma, ostatnie schronienie ludzkości po przebytej apokalipsie, żeby zmierzyć się z Kluczniczką. Wcześniej stawimy czoła wielu innym przeciwnikom i skorzystamy z monomolekularnej katany w brutalnej walce.

Tytuł ukazał się na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. W przyszłym roku nie zabraknie również wersji na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

