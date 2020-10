Tak wygląda interfejs PlayStation 5 i jego najważniejsze funkcje

Do sieci trafiło właśnie wideo, na którym Sony pokazuje interfejs nadchodzącej konsoli PlayStation 5 oraz jego najważniejsze funkcje. Poza ujrzeniem po raz pierwszy ekranu startowego, dowiadujemy się więcej o centrum użytkownika, a także aktywnościach, które mogą na dodatek pomóc w razie jakichkolwiek problemów gracza.

Przez bardzo długi czas brakowało nam informacji na temat nawet najbardziej fundamentalnych funkcji najnowszej konsoli od Sony. Microsoft za to robi wszystko, aby zapewnić sobie udany start w nadchodzącej generacji – ostatnio na przykład nawiązał współpracę z GameStop.

No i Amerykanie nie siedzieli bezczynnie, bowiem największe media otrzymały już Xbox Series X, a my sami wiemy o tej konsoli bardzo wiele. Z kolei PlayStation 5 co najwyżej otrzymali celebryci, z których większość raczej nie zna się na technikaliach i można byłoby nazwać ich niedzielnymi graczami.

Interfejs PlayStation 5 to odświeżona klasyka

W przypadku interfejsu PlayStation 5 nie ma co się spodziewać nie wiadomo jakich rewolucji, ale są aspekty, przy których mimo wszystko można byłoby mówić o takich małych rewolucjach. Centrum użytkownika wygląda naprawdę znajomo i doczekało się przede wszystkim bardzo przyjemnego dla oka odświeżenia.

W końcu aplikacje są wyszczególnione w podobny sposób, co na PlayStation 4. Bardzo sprawnie możemy przejść za to do innej kategorii, gdzie wyświetlają się m.in. newsy dotyczące gier, które obserwujemy czy wykonane przez nas zdjęcia i filmy (w drugim przypadku PlayStation 5 stale nagrywa naszą rozgrywkę).

Aktywności PlayStation pomogą nam ukończyć wyzwania

Na przykładzie Sackboy: A Big Adventure omówiono Aktywności – nową funkcję PlayStation 5. Z jej pomocą możemy wybrać dowolną aktywność z gry wideo i w mgnieniu oka przejść do rozgrywki, aby ją ukończyć.

Na wideo możemy zobaczyć, że wspomniane Aktywności mają wbudowaną pomoc dla graczy, którzy mogą nie wiedzieć, jak coś odnaleźć lub rozwiązać. Po wybraniu odpowiedniej opcji, dla przykładu wyświetla się filmik, na którym widać, jak przejść dany etap rozgrywki. Mogą to być też zwyczajne wskazówki, krok po kroku.

Każda z funkcji nowego interfejsu PlayStation 5 wygląda naprawdę obiecująco. Co najważniejsze, zapewnia graczom wykonanie wszystkiego w ruchu, bez konieczności wychodzenia z gry i przeklikiwania się przez różne menu z ekranami wczytywania.

Konsola PlayStation 5 pojawi się w Polsce 19 listopada 2020 roku.

