Sonos prezentuje nową wersję swojej aplikacji. Spodoba się Wam

Sonos to marka, której raczej nie trzeba zbyt długo przedstawiać, w szczególności fanom sprzętu audio. Firma przez długie lata zajmuje się produkcją systemów kina domowego, soundbarów i głośników, z których każdy kolejny model jest ceniony przez duże grono zadowolonych użytkowników. Producent właśnie zaprezentował nową wersję swojej aplikacji, która znacznie ułatwia i uprzyjemnia korzystanie ze swoich produktów.

Aplikacja Sonos zmienia się na lepsze

Sama obecność tej aplikacji nie jest niczym nowym, bowiem swoją premierę miała dłuższy czas temu. Już wcześniej cieszyła się całkiem dobrymi opiniami wśród klientów (co można wywnioskować z ocen w sklepach Google Play i App Store), jednak teraz ma szasnę stać się jeszcze bardziej lubiana za sprawą wdrażanych do niej nowości.

Aplikacja Sonos pozwala na zarządzanie głośnikami oraz agreguje treści z różnych serwisów streamingowych, by ułatwić nam odtwarzanie ulubionej muzyki. Pierwsze, co od razu rzuci się w oczy użytkownikom w nowej wersji apki, to diametralnie przeprojektowany interfejs.

Nowy ekran główny jest personalizowany pod użytkownika, co umożliwia łatwiejszy dostęp do naszych połączonych z aplikacją usług. A skoro już o nich mowa – apka Sonos pozwala na połączenie ponad 100 różnych serwisów streamingowych, od tych najpopularniejszych pokroju Spotify, Apple Music, Amazon Music i Tidal oraz wiele innych.

(fot. materiały producenta)

Ekran główny aplikacji jest też w stanie na bieżąco dopasowywać się do sposobu słuchania i podsuwać nam trafniejsze propozycje. Dostęp do muzyki za pośrednictwem aplikacji Sonos będzie znacznie szybszy.

Użytkownik nie musi już przechodzić między kartami w interfejsie, jak miało to miejsce wcześniej – wszystkie ulubione treści oraz przyciski do sterowania odtwarzaniem ulokowano bezpośrednio właśnie na ekranie głównym. Producent umożliwił też szybkie przejście do przeglądania zawartości biblioteki, ostatnio odtwarzanych i rekomendowanych treści.

Co więcej, za pomocą jednej ogólnej wyszukiwarki w apce mamy możliwość znalezienia konkretnych utworów, albumów i wykonawców w absolutnie każdym z podłączonych serwisów muzycznych. Wygodne, prawda?

Całe sterowanie w aplikacji także ma być znacznie prostsze – przesunięcie palcem w górę od dołu strony głównej pozwala przejść do sterowania całym systemem, pogrupowania sparowanych głośników i wyświetlić podgląd aktualnie wyświetlanych treści. Oprócz tego użytkownik ma do wyboru jasny lub ciemny tryb interfejsu.

internetowa wersja aplikacji Sonos (fot. materiały producenta)

Kiedy nowa wersja trafi do użytkowników?

Mimo iż Sonos nową wersję swojej aplikacji zapowiedział już dziś, to sam proces aktualizacji ruszy za kilkanaście dni, a konkretniej 7 maja. Wtedy właśnie użytkownicy na całym świecie powinni mieć możliwość zainstalowania na swoich urządzeniach odświeżonej apki i skorzystania z jej dobrodziejstw.

W tym miejscu warto też wspomnieć, że poza aplikacją mobilną na systemy Android oraz iOS, debiutuje także jej webowa wersja, za pomocą której będzie można sterować urządzeniami Sonos z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze, dokładnie tak, jak ze smartfona.