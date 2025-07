Ta bezprzewodowa ładowarka ma smartfon na końcu języka

Niektórzy potrafią dostrzec w samochodach widzianych od przodu kształty przypominające ludzką twarz. Anker ma propozycję, która doda nieco człowieczych kształtów do wnętrza, czyli język-ładowarkę.

Jak trzymać telefon w samochodzie?

Oczywiście z góry odradzam, żeby trzymać kierownicę jedną ręką, a drugą smartfon. Istnieją na rynku różne rozwiązania, w tym takie, które dodatkowo oferują opcję ładowania bezprzewodowego. Każde, niestety lub stety, ma swoje wady. Najczęściej stosowana konstrukcja to uchwyty montowane na szybę, które mają największe gabaryty i zdarza się im odkleić od powierzchni. Równie popularne są klipsy na kratki wentylacyjne, jednak przy ciężkich urządzeniach występuje ryzyko uszkodzenia lub trwałego odkształcenia listwy.

Ostatnia popularna metoda to specjalne maty, przyklejane na deskę rozdzielczą – niestety w tej opcji raczej niemożliwy jest podgląd ekranu. Anker wpadł na pomysł, jak połączyć dwie ostatnie konstrukcje i dodać do tego ładowanie bezprzewodowe. Efekt wygląda naprawdę nietypowo.

Ładowarka Anker Nano Wireless Car Charger – specyfikacja

Zanim jednak przejdziemy do wyglądu, warto zaznaczyć, że nie ma tu mowy o przestarzałych technologiach. Nowa ładowarka Ankera otrzymała certyfikat zgodności ze standardem Qi2 i jest w stanie dostarczyć maksymalnie 15 W mocy do smartfona. Ze względu na brak dodatkowych elementów podtrzymujących, urządzenie musi być wyposażone w opcję magnetycznego pozycjonowania.

Sama konstrukcja składa się z trzech elementów. Pierwszy to podstawa, którą przykleja się do deski rozdzielczej. Producent zapewnia, że jest ona kompatybilna m.in. ze sztuczną skórą, plastikiem, drewnem oraz metalem, jednak aby klej dobrze związał się z powierzchnią, nie powinno się go obciążać przez 48 godzin od montażu.

Anker Nano Wireless Car Charger (Źródło: Anker)

Drugi element to wyginane ramię, które można dowolnie ustawić w jednej płaszczyźnie, przypominające długi, czarny język. Wykonano go z „elastycznego stopu z pamięcią” i jest on przyczepiany do podstawy na rzep. Na końcu języka znajduje się natomiast uchwyt z wejściem USB-C do podłączenia ładowarki oraz dodatkowym uchwytem kulowym, pozwalającym na obrócenie smartfona w dowolnym kierunku.

Ładowarka Anker Nano Wireless Car Charger jest dostępna póki co w oficjalnym sklepie producenta w Wielkiej Brytanii i została wyceniona na 54,99 funtów (~270 złotych). Choć całość wygląda intrygująco i funkcjonalnie, to martwiłbym się, czy klej nie wpłynie negatywnie na powierzchnię deski rozdzielczej i nie doprowadzi do przebarwień lub trudnych do usunięcia uszkodzeń po dłuższym okresie używania.