Bolt zawitał do popularnych nadmorskich kurortów. Mamy listę miejscowości

Wybierasz się nad polskie morze? Jeśli tak, to może Cię zainteresować informacja ogłoszona przez Bolta. Usługa dostępna jest w wielu nowych nadmorskich kurortach.

Bolt w nowych miejscowościach nad polskim morzem

Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że Bolt testuje w Polsce nową funkcję, która ma być batem na niesfornych kierowców. Na kolejną dobrą informację dla Polaków nie musieliśmy długo czekać. Warto zaznaczyć, że jest to dobra zmiana również dla mieszkańców innych krajów, którzy postanowili wypocząć nad Morzem Bałtyckim.

Firma pochwalił się, że od lipca świadczy swoje usługi w najpopularniejszych nadmorskich kurortach turystycznych. Dzięki temu poruszanie się podczas wakacyjnego odpoczynku powinno być odczuwalnie wygodniejsze. Własny samochód można więc zostawić na parkingu na cały czas odpoczynku lub nawet można wybrać pociąg, aby dojechać na wakacje.

W założeniach pojawienie się Bolta w nowych miejscowościach ma ułatwić przemieszanie się również mieszkańcom. Do zdecydowania się na Bolta mogą ich przekonać akceptowalne ceny, a także wygoda zamawiania taksówki poprzez aplikację.

źródło: Bolt

Lista nowych miejscowości, w których można korzystać z usług Bolta, przedstawia się następująco: Świnoujście, Międzyzdroje, Kołobrzeg, Mielno, Ustka i Władysławowo, a także Jastarnia, Krokowa, Puck, Jastrzębia Góra i Chałupy. Co więcej, usługa pojawi się również we Włodawie, w tym w popularnej letniej lokalizacji jaką jest Okuninka nad Jeziorem Białym. Wypada wspomnieć, że od grudnia 2024 roku Bolt dostępny jest w Zakopanem.

Jak podaje firma, użytkownicy mogą też swobodnie przemieszczać się między kurortami, np. ze Świnoujścia do Międzyzdrojów, z Kołobrzegu do Koszalina czy z Władysławowa do Chałup. To wszystko bez tracenia czasu na szukanie miejsca parkingowego na zatłoczonych uliczkach.

Uber też stawia na mniejsze miejscowości

Na początku miesiąca Uber ogłosił pojawienie się w mniejszych miastach. Wówczas dowiedzieliśmy się, że firma w lipcu tego roku wprowadzi w nowych lokalizacjach zestaw trzech usług – UberX, Comfort i Courier.

Z przejazdów i dostaw skorzystają mieszkańcy: Tarnowa, Grudziądza, Słupska, Jeleniej Góry, Siedlec, Lubina, Ełku, Łomży, Augustowa, Bielsko-Białej i regionu „Mazury”, który obejmuje 12 gmin (Giżycko, Mrągowo, Mikołajki, Kętrzyn, Kruklanki, Miłki, Piecki, Pozezdrze, Ryn, Sorkwity, Węgorzewo, Wydminy).