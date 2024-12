Zegarek Garmin sprawia ci problemy? Nie jesteś sam

Powtarzające się problemy z oprogramowaniem to coś, co potrafi wytrącić z równowagi nawet najbardziej cierpliwych. Ostatnio na próbę zostają wystawieni właściciele zegarków Garmin.

Jak wygląda aktualny błąd w Garminach?

Użytkownicy korzystający na co dzień ze smartwatchy marki Garmin informują na forach oraz dział obsługi klienta producenta, że ich urządzenia bez przerwy się wysypują. Objawia się to wyświetleniem napisu „IQ!” z mniejszym wykrzyknikiem wpisanym w pomarańczowe koło. Problem zaczął się wraz z niedawnymi aktualizacjami oprogramowania – wpisy podają w tym przypadku m.in. wersje 11.16 oraz 20.29.

Tak wygląda błąd, który od tygodnia nawiedza właścicieli Garminów (Źródło: Garmin)

Błąd niestety nie dotyczy wyłącznie jednego modelu – usterkę zgłaszają właściciele Garmina Venu 3, Forerunner 965 czy Fenix 7. Czy wiadomo, co jest jego przyczyną? Poniekąd – całość ma być powiązana z funkcją „Storage.setValue()” platformy Connect IQ. Programiści odpowiedzialni za znalezienie rozwiązania twierdzą, że błąd pojawia się w momencie zapisywania danych przez aplikacje lub motyw zegarka. W momencie wywołania funkcji, tarcze ulegają awarii do momentu restartu urządzenia. Niestety, pomimo uruchomienia ponownie urządzenia problem i tak wraca.

Jaki jest obecny stan „błędu IQ!”?

Jeden z zespołów poinformował, że od sierpnia 2024 roku otrzymali ponad 400 tys. zgłoszeń o awarii. Garmin zdaje sobie sprawę ze skali problemu, jednak firmie nie udało się zreprodukować błędu i dotrzeć do sedna sprawy – użytkownicy informują firmę o losowym pojawianiu się „IQ!”, inni wspominają, że dzieje się to w momencie otrzymania powiadomienia. Część próbowała przerzucić się na inne tarcze zegarka, jednak nie zawsze zdaje to egzamin. Najwidoczniej szczegółowe logi przesyłane do programistów w tym przypadku to za mało, aby namierzyć głównego winowajcę.

Co zatem mogą zrobić właściciele Garminów dotkniętych problemem? Wychodzi na to, że jedyna opcja to restartowanie zegarka, jednak domyślam się, że nie tego spodziewają się użytkownicy wspominający o błędzie od miesięcy. Niestety nie wiadomo, czy naprawienie błędu to kwestia kilku dni, czy może raczej powinniśmy mówić o tygodniach. Jedyne pocieszenie to fakt, że komunikat z błędem pojawia się najczęściej kilka razy w miesiącu.