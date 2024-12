Nie masz drukarki? Z pomocą przyjdzie… Żabka

Żabka to zazwyczaj niewielki sklep, w którym jednak sporo się dzieje. Sieć po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzając samoobsługowe stacje drukowania w swoich sklepach. Drukarki są już dostępne w wybranych lokalizacjach. Jak z nich skorzystać?

Jak działają samoobsługowe drukarki w Żabkach?

Stacje druku, instalowane przez firmę Zeccer, pozwalają na szybkie i łatwe drukowanie dokumentów bez konieczności posiadania własnej drukarki. Proces jest prosty. Wystarczy przesłać dokumenty na wskazany adres e-mail lub dodać je przez stronę internetową, a następnie opłacić usługę online za pomocą szybkiego przelewu, Blika lub karty płatniczej. Po potwierdzeniu zlecenia można wydrukować dokumenty bezpośrednio w wybranym punkcie.

Urządzenia te są dostępne w wielu placówkach Żabki, co sprawia, że usługa staje się łatwo dostępna dla mieszkańców miast, osiedli czy okolic uczelni. Według przedstawicieli firmy Zeccer, cytowanym przez portalspozywczy, takie rozwiązanie nie tylko ułatwia życie klientom, ale również przyczynia się do ochrony środowiska. Współdzielenie drukarek eliminuje potrzebę posiadania urządzeń w domach, co zmniejsza liczbę odpadów elektronicznych oraz marnotrawstwo papieru i tonerów.

Dzięki obecności Żabki w ponad 11 tysiącach lokalizacji w Polsce, usługa ta ma szansę stać się hitem, szczególnie dla osób, które sporadycznie potrzebują skorzystać z drukarki. Muszę przyznać, że kiedy sam muszę sporadycznie wydrukować coś „w kolorze” to zdecydowanie wolałbym podejść do najbliższej żabki, niż szukać punktu ksero, którego godziny otwarcia są znacznie krótsze.

Obecnie takie stacje druku można znaleźć w 84 żabkach, które znajdują się w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Gdańsku. Ich dokładną lokalizację możecie sprawdzić pod tym linkiem.

Zakupy „na zeszyt” już niedługo w Żabce

Drukarki to jednak nie wszystko. Żabka rozważa także wprowadzenie własnej karty płatniczej z limitem kredytowym do 1000 złotych. Karta miałaby być zintegrowana z aplikacją mobilną Żabki i umożliwiać płatności nie tylko w sklepach sieci, ale również w innych miejscach. To rozwiązanie jest na wczesnym etapie planowania, ale już teraz wzbudza zainteresowanie.

Żabka nie przestaje zaskakiwać. To sieć, która oferuje zdecydowanie najwięcej usług dodatkowych, ze wszystkich sklepów działających w Polsce. Przecież w Żabce możemy zjeść coś na ciepło, wypić kawę, odebrać lub nadać paczkę, założyć konto bankowe, wypłacić gotówkę, a teraz także skorzystać z drukarki.