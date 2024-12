Fitbit może pomóc osobom cierpiącym na choroby psychiczne

Technologia wearable już od pewnego czasu staje się nie tylko narzędziem do monitorowania zdrowia fizycznego, ale również psychicznego, próbując badać m.in. nasze samopoczucie. Naukowcy z Bostonu przeprowadzili badania, które wykazały, że urządzenia ubieralne takie jak Fitbit mogą precyzyjnie przewidywać epizody maniakalne i depresyjne u osób cierpiących na chorobę dwubiegunową.

Algorytm, który przewiduje zaburzenia nastroju

W badaniu wzięły udział 54 osoby z rozpoznaną chorobą dwubiegunową typu I lub II. Uczestnicy przez dziewięć miesięcy nosili urządzenie Fitbit Inspire, które zbierało dane na temat ich aktywności fizycznej, snu i tętna. Dodatkowo co dwa tygodnie wypełniali kwestionariusze dotyczące ich nastroju, co pozwoliło na porównanie zebranych informacji z rzeczywistymi objawami.

Fitbit zbierał aż 17 różnych zmiennych, takich jak liczba kroków, minuty aktywne, czas snu, tętno spoczynkowe oraz proporcje snu w fazach REM i głębokiego snu. Dane te posłużyły do trenowania algorytmu uczenia maszynowego, który okazał się niezwykle skuteczny.

Algorytm rozpoznał 89,1% epizodów maniakalnych i hipomaniakalnych oraz 80,1% epizodów depresyjnych. Kluczowe dla przewidywania epizodów maniakalnych były zmienne związane z aktywnością fizyczną, snem oraz tętno. W przypadku depresji algorytm uwzględniał głównie czas snu głębokiego, długość wybudzeń oraz tętno spoczynkowe.

Naukowcy podkreślają, że to wyjątkowe badania, ponieważ dane były zbierane w sposób nieinwazyjny, co minimalizuje ryzyko naruszenia prywatności uczestników. W przeciwieństwie do innych metod, które często wymagają bardziej zaawansowanych technologii, Fitbit opiera się na popularnym i łatwo dostępnym urządzeniu. To czyni tę technologię bardziej praktyczną i łatwą do wdrożenia na większą skalę.

Fitbit otworzy nowe możliwości w diagnozowaniu?

Choroba dwubiegunowa charakteryzuje się wahaniami nastroju, od epizodów maniakalnych do depresyjnych, które mogą występować nawet kilkukrotnie w ciągu roku. Szybka reakcja terapeutyczna jest kluczowa, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na życie pacjentów. Wyniki badania sugerują, że Fitbit może stać się narzędziem wspierającym lekarzy i terapeutów w monitorowaniu stanu pacjentów i dostosowywaniu planu leczenia w czasie rzeczywistym.

Jak zauważa dr Jessica Lipschitz, współautorka badania, „urządzenia takie jak smartwatche czy smartfony są wszechobecne i dostarczają danych, które mogą wspomóc leczenie psychiatryczne.” Uczenie maszynowe pozwala nie tylko na dokładne prognozowanie, ale także na spersonalizowanie algorytmów, które mogłyby ostrzegać pacjentów i ich opiekunów o nadchodzących epizodach.

Zastosowanie ubieralnych urządzeń w monitorowaniu zdrowia psychicznego ma ogromny potencjał. Może zmienić sposób, w jaki postrzegamy opiekę nad osobami z chorobami psychicznymi, umożliwiając wcześniejsze interwencje i poprawiając jakość życia pacjentów. Dalsze badania i rozwój tej technologii mogą sprawić, że w przyszłości monitorowanie zdrowia psychicznego stanie się tak samo powszechne jak pomiar kroków czy tętna.