Garmin pokazał nowy zegarek. Smukły a wypasiony

Garmin Venu X1 to najnowszy smartwatch w ofercie tego producenta. Łączy w sobie stonowany wygląd i przydatną na co dzień funkcjonalność, z zaawansowanymi modułami do monitorowania zdrowia, kondycji i aktywności różnego rodzaju. Wszystko to przy wyjątkowo dużym ekranie i równie wyjątkowo smukłym boku.

Wielki ekran, smukły profil – oto smartwatch Garmin Venu X1

Smartwatch Garmin Venu X1 ma prostokątny wyświetlacz dotykowy typu AMOLED o przekątnej 2 cali i rozdzielczości 448×486 pikseli – to największy panel w katalogu tego producenta. Obsługuje tryb Always on Display i został pokryty szafirowym szkłem dla dodatkowej ochrony przed zarysowaniami.

Wysoką odpornością cechować ma się także reszta konstrukcji, wykonana z tytanu. W kontekście obudowy warto też wspomnieć o wyjątkowo smukłym boku – ma zaledwie 8 mm. To z kolei czyni ten zegarek najcieńszym w ofercie Garmina.

Pomimo tej smukłości, producentowi udało się zmieścić w środku całkiem spory akumulator, dzięki czemu można liczyć nawet na 8 dni działania. No chyba że aktywujesz tryb AoD – wówczas czas pracy nie przekroczy raczej 2 dni.

Garmin Venu X1 (fot. Garmin)

Przydatny na treningu, jak i na co dzień

A jak ma się kwestia funkcjonalności? Ano możemy liczyć na powiadomienia z telefonu (także ze zdjęciami) i możliwość odpowiadania na wiadomości oraz całodobowe monitorowanie zdrowia i aktywności, między innymi w 100 trybach treningowych.

Na pokładzie znajdują się też, rzecz jasna, pulsometr i pulsoksymetr, jak również termometr. Do tego dochodzi nawigacja z podglądem wgranych map TopoActive i CourseView oraz asystent jet lagu.

Możesz liczyć również na opcję prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth, sterowanie odtwarzaczem muzycznym (a nawet odtwarzanie muzyki bezpośrednio z zegarka – do dyspozycji masz 32 GB pamięci masowej) oraz dokonywanie płatności zbliżeniowych z usługą Garmin Pay.

Garmin Venu X1 (fot. Garmin)

Ciekawostką może być w dodatku wbudowana latarka LED-owa, a dopełnieniem całości są praktyczne aplikacje na co dzień, takie jak kalendarz, budzik, stoper czy minutnik.

Kiedy premiera i jaka jest cena smartwatcha Garmin Venu X1?

Polska premiera sklepowa zegarka Garmin Venu X1 została zaplanowana na 18 czerwca 2025 roku. Sugerowana cena detaliczna wynosi zaś 3439 złotych. Producent przygotował dwa warianty kolorystyczne: czarny oraz zielony. W tym samym kolorze utrzymane są ramka oraz pasek wykonany z nylonu (ComfortFit). Całość jest wodoszczelna w klasie 5 ATM.