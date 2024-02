Nowy zegarek Garmina łączy niezłe funkcje z (całkiem) niską ceną

Garmin Forerunner 165 ma dziś swoją oficjalną premierę. To zupełnie nowy zegarek sportowy z funkcjonalnością godną smartwatcha. Oprócz niej przyciąga wzrok wyświetlaczem AMOLED, a wszystko to przy wcale nie tak wysokiej cenie.

Potwierdziły się informacje sprzed paru dni i Garmin rzeczywiście wprowadził dziś do swojej oferty zegarki sportowe z serii Forerunner 165, będące naturalnymi następcami modeli spod znaku Forerunner 55 (których premiera miała miejsce w 2019 roku).

Nowy zegarek Garmina dla biegaczy

Forerunner 165 powstał oczywiście z myślą o biegaczach. Podczas treningów mierzy czas, tempo, dystans, kadencję, długość kroku czy czas kontaktu z podłożem. Stale czuwa również nad pulsem, natlenieniem krwi i pułapem tlenowym. Pełni też funkcję osobistego trenera, dzieląc się codziennymi sugestiami, adaptacyjnymi planami treningowymi i statystykami pozwalającymi ocenić efekt wykonanych ćwiczeń.

Ma wszystkie czujniki, jakich potrzebuje do zbierania tego typu danych. Ma na pokładzie również moduł GPS i oferuje rozmaite funkcje, które są z nim powiązane. A że nie samym bieganiem człowiek żyje, to gadżet pomoże także w monitorowaniu aktywności podczas jazdy na rowerze, spacerów, treningów siłowych i kardio, pływania czy też gry w tenisa. Monitoring snu oraz poziomu stresu i energii to rozwiązania stanowiące dopełnienie całości.

Wszystkie zebrane informacje Forerunner przesyła do aplikacji Garmin Connect na smartfony, a te najważniejsze wyświetla także na ekranie. I to nie byle jakim, bo dysponuje 1,2-calowym panelem typu AMOLED o wysokiej rozdzielczości 390 x 390 pikseli.

Jednak Forerunner 165 to nie tylko zegarek sportowy, ale też smartwatch w pełnym tego słowa znaczeniu. Potrafi wyświetlać powiadomienia z telefonu i wysyłać automatyczne odpowiedzi tekstowe, obsługuje funkcje kalendarza i prognozy pogody, a do tego pozwala na dokonywanie płatności zbliżeniowych w systemie Garmin Pay i sterowanie odtwarzaczem muzycznym.

Jest też Garmin Forerunner 165 Music

Skoro jesteśmy już przy odtwarzaniu muzyki, to jest to idealny moment, by wspomnieć o drugim przedstawicielu nowej serii, którym jest Forerunner 165 Music. Od podstawowego modelu różni się tym, że umożliwia pobieranie i przechowywanie utworów oraz playlist z serwisów takich jak Spotify, Deezer czy Amazon Music i słuchania ich podczas treningu, bez konieczności zabierania ze sobą telefonu.

Oba nowe zegarki mogą też pochwalić się całkiem przyzwoitym czasem działania. O ile korzystanie z trybu GPS wymagać będzie codziennego ładowania, to już w trybie zegarka możemy liczyć na 11 dni pracy, a z włączonym „oszczędzaniem baterii” – nawet na 20 dni.

Ile kosztują nowe smartwatche?

Zegarki można już zamawiać za pośrednictwem oficjalnej strony producenta, choć na wysyłkę poczekamy jeszcze 5-8 tygodni. Cena podstawowego modelu wynosi 279,99 euro, a Forerunner 165 Music kosztuje o 50 euro więcej.