Na nadgarstek biegacza – nowy Garmin Forerunner 55 i Forerunner 945 LTE

Garmin uzupełnił ofertę swoich smartwatchy o dwa nowe modele. Pierwszy, Forerunner 55, jest niewielkim ulepszeniem jednego z tańszych zegarków z GPS tego producenta, zaś drugi, Forerunner 945 LTE, ma wbudowany modem.

Forerunner 55 – nowe funkcje, ta sama obudowa

Forerunner 45, dzięki skupieniu się na najważniejszych aspektach sportowych, zgromadził sobie wiernych fanów, dbających o swoją kondycję. Być może ze względu na dobry odbiór poprzednika, Forerunner 55 nie przeprowadza rewolucji w formie, a jedynie dodaje kilka funkcji do znanego modelu. W Forerunner 45 ekran był monochromatyczny, a w nowym smartwatchu w końcu nabrał on kolorów. Jego wielkość pozostała niezmieniona.

Śledzenie pozycji przez GPS będzie działać nawet przez 20 godzin, zaś maksymalny czas pracy urządzenia określa się na 2 tygodnie. Choć smartwatch łączy się z telefonem i może wyświetlać na ekranie powiadomienia, to nie będzie dało się za jego pomocą posłuchać muzyki czy zapłacić za coś w sklepie przez Garmin Pay.

Zegarek skupia się głównie na funkcjach wspierających sporty biegowe. Śledzi on tempo, czas i dystans treningów, wyświetla także wskaźniki rytmu biegu. Dajmy na to, można ustalić pożądany próg kadencji i jeśli będzie on niższy od założonego, dostaniemy alert na nadgarstek. Pomoże w tym także funkcja PacePro, biorąca pod uwagę nachylenie terenu podczas obliczeń optymalnego tempa. Oprócz tego, z poziomu zegarka dostępny będzie przewodnik treningowy Garmin Coach.

Podsumowując, w nowym modelu Forerunner 55 mamy jeszcze więcej funkcji dla biegaczy. Smartwatch wyceniono na 199,99 euro.

Forerunner 945 LTE – łączność ze służbami ratunkowymi

Nowy Forerunner 945 LTE ma możliwość łączenia się z siecią mobilną, ale głównie po to, by zapewnić swojemu użytkownikowi bezpieczeństwo. Modem będzie potrzebny w sytuacjach, gdy sportowiec poczuje się niepewnie – wtedy będzie mógł połączyć się z centrum pomocy Garmin IERCC, dzięki której nawiążemy dwukierunkową komunikację ze służbami ratunkowymi. Może to okazać się kluczowe w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy ratowników.

Drugą opcją wspierającą bezpieczeństwo jest Garmin LiveTrack, dzięki której nadamy sygnał naszej lokalizacji, co może zainteresować biegaczy lub rowerzystów, zapuszczających się w bardziej niebezpieczne lub rzadko odwiedzane rejony. Oczywiście Forerunner 945 oferuje też szereg innych trybów sportowych, charakterystycznych dla tej serii zegarków.

Cena za Forerunnera 945 została ustalona na poziomie 649 dolarów i wymaga wykupienia dodatkowej subskrypcji. Widać więc, że jest to pozycja typowo dla sportowych wyjadaczy.