Promocja: kup hulajnogę marki Sharp i odbierz głośnik w prezencie

Jazda i słuchanie muzyki najczęściej kojarzy nam się z radiem w samochodzie lub podróżą transportem publicznym ze słuchawkami w uszach, ale wcale nie musi tak być. Przecież możemy korzystać z bezprzewodowego głośnika Bluetooth podczas jazdy rowerem czy hulajnogą. Dzięki nowej promocji Sharpa z łatwością sprawdzicie drugą opcję.

Jednoślad Sharpa

Z pewnością większości z Was japoński producent kojarzy się raczej z telewizorami i innymi urządzeniami AGD, aniżeli z firmą zajmującą się wypuszczaniem na rynek hulajnóg elektrycznych. Tymczasem w ofercie Sharpa znajdziemy cztery modele: EM-KS1, EM-KS2, EM-KS3 oraz EM-KS4. Wszystkie oferują silnik o mocy 350 W i możliwość osiągnięcia maksymalnej prędkości 20 km/h.

Zasięg w KS1 i KS3 sięga 20 kilometrów, a w KS2 i KS4 – 40 km. Hulajnogi z nieparzystą cyfrą w nazwie mają mniejsze, 8,5-calowe koła. W parzystych modelach ich rozmiar urósł do 10 cali. Wśród dodatkowych funkcji znajdziemy m.in. wyświetlacz z opcją ustawiania trybów jazdy, tempomat, kierunkowskazy czy gniazdo do ładowania smartfona.

Hulajnoga z głośnikiem w promocji

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć też inne akcesorium, np. głośnik Bluetooth. Do takiej akcji nadawałby się również Sharp GX-BT280. To wodoodporny sprzęt (certyfikat IP56) o kształcie walca, działający z maksymalną mocą 20 W. Głośnik zapewnia dźwięk stereo, a dzięki dodatkowemu paskowi do przenoszenia jego wymiary (186x67x67 mm) oraz masa (440 gramów) nie przeszkadzają w zabraniu go na siłownię, do parku czy w podróż hulajnogą. Tym bardziej, że przy zakupie dowolnej hulajnogi Sharpa możecie otrzymać taki głośnik za darmo. Musicie się jednak trochę wysilić.

Regulamin składa się z trzech prostych kroków do wykonania. Po pierwsze musicie kupić hulajnogę elektryczną Sharpa w jednym ze sklepów objętych promocją: Media Markt, Media Expert, RTV Euro AGD, Sellpoint, Luke, Vobis lub 4air. Po drugie… pojeździjcie na nowym nabytku wystarczająco długo, aby wyrobić sobie o nim opinię. Następnie podzielcie się nią na stronie sklepu. Ostatnim krokiem jest zarejestrowanie zakupu na stronie sharpconsumer.pl i załączenie zrzutu ekranu z wystawioną przez Was opinią.

Jeżeli rejestracja przebiegnie pomyślnie, do Waszej hulajnogi dołączy głośnik Bluetooth i podczas najbliższej wycieczki hulajnogą do miasta będziecie mogli posłuchać sobie muzyki bez sięgania po słuchawki. Pamiętajcie jednak, że zgłoszenia rejestracyjnego należy dokonać w ciągu 14 dni od zakupu hulajnogi. Z promocji mogą skorzystać osoby, które kupiły pojazd w okresie od 24 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.

Regulamin promocji „DO HULAJNOGI SHARP – GŁOŚNIK GX-BT280 GRATIS”