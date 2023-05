NBA 2K23 w PS Plus na czerwiec

W czerwcowym PS Plus w podstawowej wersji pojawią się na pewno trzy gry. Wśród nich znalazło się miejsce dla NBA 2K23, czyli obowiązkowej pozycji dla fanów koszykówki oraz amerykańskiej ligi!

NBA 2K23 dostępne w PS Plus

Każdego miesiąca PlayStation dodaje nowe tytuły do swojego abonamentu. Tym razem wybór padł m.in. na NBA 2K23, czyli popularny symulator gry w koszykówkę. To swego rodzaju odpowiednik dla serii FIFA (a od nowego sezonu dla EA Sports FC). Tegoroczna edycja gry NBA została wydana we wrześniu ubiegłego roku i tradycyjnie została odświeżona względem 2K22 o kilka rozwiązań gameplayowych oraz grafikę – wszystko w celu polepszenia wrażeń odbiorców.

Grafika promująca czerwcowe PS Plus (źródło: PlayStation)

2K Games, odpowiedzialne za ten tytuł, zebrało nawet dobre opinie za NBA 2K23. Średnia ocen gry to około 7/10, co jest sukcesem, patrząc na niektóre poprzednie części. Tytuł ma być dostępny już od 6 czerwca, podobnie jak pozostałe dwie gry, do których zaraz przejdziemy, czyli Jurassic World Evolution 2 oraz Trek to Yomi.

Dinozaury i polski akcent

W czerwcowym PS Plus znalazło się także miejsce dla dinozaurów oraz polskiego akcentu (Trek to Yomi). Nie są to stare produkcje, ponieważ Jurassic World Evolution 2 trafiło na rynek w listopadzie 2021 roku. To symulator budowy zoo dla dinozaurów, inspirowany popularną serią filmów. Niektórym może to trochę przypominać The Sims. Gra zebrała podobne recenzje co NBA 2k23 i została nawet dobrze przyjęta.

Polski akcent w tym PS Plus to Trek to Yomi, za które odpowiedzialne jest Flying Wild Hog. To gra inspirowana filmami Akiry Kurosawy, gdzie wcielamy się w rolę młodego samuraja i chcemy spełnić przysięgę złożoną mentorowi. Jak dobrze wiemy, dla samuraja kwestia honoru i złożonych przysiąg jest kluczowa.

Nie można ukrywać, że jest to tytuł indie w 2.5D, oparty o side-scroll. Mimo wszystko jest to ciekawa gra, której warto dać szansę. Szczególnie że jest dołączona za darmo do abonamentu.