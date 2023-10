Oto pierwszy smartwatch Xiaomi stworzony specjalnie dla graczy

W swojej ofercie mają kontroler czy bezprzewodowe słuchawki TWS, ale od początku zajmują się gamingowymi smartfonami. Teraz Black Shark planuje dodać do swojego portfolio smartzegarek.

Gamingowy smartwatch?

Black Shark został założony w 2017 jako spółka zależna od Xiaomi. Od początku była to marka skierowana do graczy, gdzie głównym produktem były smartfony z serii Black Shark. Ostatnim wydanym urządzeniem jest model z numerem „5”, z 2022 roku. O następcy firma milczy od wielu miesięcy. Widać jednak, że coś dzieje się w biurach projektowych i fabrykach współpracujących z Black Shark, skoro na rynek trafił smartwatch z zielonym „S” w logo.

Źródło: Black Shark

Trzeba jednak przyznać, że o ile smartfony „Czarnych Rekinów” wyglądają na skierowane dla graczy, o tyle Black Shark S1 Smart Watch prezentuje się dość typowo. Podstawą zegarka jest okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala, rozdzielczości 466 na 466 pikseli, jasności 600 nitów i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Nie zabrakło również funkcji Always on Display i wsparcia dla ponad 100 różnych tarcz.

Czarny Rekin na nadgarstku

Wiadomo, że smartwatch otrzyma głośnik i mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych. Producent podszedł do prawidłowej implementacji tego rozwiązania na tyle poważnie, że umieścił w urządzeniu ENC (Environmental Noise Cancelling) – technologię oczyszczającą sygnał dźwiękowy z hałasu otoczenia.

Źródło: Black Shark

Od strony sportowej Black Shark S1 oferuje ponad 100 różnych trybów, a dokładne śledzenie GPS i okresowe wyniki ćwiczeń sprawdzimy na dedykowanej aplikacji Shark Wear. Oprócz tego w pamięci zegarka uzyskamy dostęp do m.in. kalkulatora, sterowania aparatami, stoper czy powiadomień o SMS-ach. Całość można obsługiwać za pomocą obrotowej koronki, a sam zegarek powinien prosić o kontakt z ładowarką po ok. 10 dniach normalnego użytkowania.

8.5 Ocena

Black Shark S1 jest dostępny wyłącznie w jednej konfiguracji – z metalową kopertą i czarnym paskiem. Obudowa jest pyło- i wodoszczelna na poziomie IP68, a oficjalna cena w ofercie przedpremierowej wynosi okrągłe 50 dolarów (~220 złotych). Zamówienie możecie złożyć bezpośrednio na stronie producenta. W okresie pre-orderowym możecie liczyć dodatkowo na darmową wysyłkę.

Choć nowemu produktowi Black Sharka brakuje nieco do gamingowego sprzętu z prawdziwego zdarzenia (gdzie jest moje oświetlenie RGB?) to w tej cenie wydaje się on ciekawym akcesorium. Mam jednak nadzieję, że firma koniec końców wypuści na rynek kolejny smartfon. Przydałby się dodatkowy konkurent dla REDMAGIC 8S Pro czy ROG Phone 7 Ultimate.