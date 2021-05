Ku chwale Komunistycznej Partii Chin! Caviar oferuje pozłacane, purpurowe wersje smartfonów Huawei i Apple

Co łączy PlayStation 5 pokryte prawdziwym złotem, iPhone’a z zatopionym weń fragmentem swetra Steve’a Jobsa i specjalną edycję Huawei Mate 40 Pro, powstałą na cześć Komunistycznej Partii Chin? Ten sam producent – Caviar.

Mistrzowie technologicznych dziwactw

Caviar to firma, która właściwie specjalizuje się w tworzeniu obrzydliwie luksusowych, nieraz kompletnie wykręconych wersji popularnych urządzeń elektronicznych. No bo co myśleć sobie o limitowanej edycji iPhone’a, w którego obudowie, za specjalnym szkiełkiem, znajduje się fragment legendarnego golfa Steve’a Jobsa? To podchodzi już pod handel relikwiami. Mając w pamięci tego typu wyroby Caviara, nietrudno było zgadnąć, że to właśnie ta firma jest odpowiedzialna za jeden z najdziwniejszych smartfonowych projektów ostatnich miesięcy.

Otóż Caviar przygotował limitowane edycje iPhone’a 12 Pro, iPhone’a 12 Pro Max i Huawei Mate 40 Pro, specjalnie z okazji 100-lecia Komunistycznej Partii Chin. Założona w 1921 roku, rządzi ona Chińską Republiką Ludową już od dziesięcioleci. Łącznie zostanie wyprodukowanych 100 egzemplarzy urządzeń ozdobionych elementami z 18-karatowego złota.

Trzymaj złotego Mao w garści

Wizytówką kolekcji jest Huawei Mate 40 Pro Mao Zedong. Na odbudowie smartfona widnieje napis, inkrustowany złotem, który można przetłumaczyć na: „Wiecznie Prosperujące Chiny”. Nad nim znajduje się portret Mao Zedonga, przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej w latach 1949–1976. Liczba sztuk tego modelu ograniczona jest do 16. Jego sugerowana cena detaliczna to 25380 dolarów. „Komunistyczny” iPhone 12 Pro kosztuje 18900 dolarów, zaś iPhone 12 Pro Max – 24450 dolarów.

Inna wersja wystawnej wersji smartfonów zawiera portret Dend Xiaopinga – uznawanego za jednego z najwybitniejszych polityków w Chinach. Ten wzór także liczy jedyne 16 sztuk.

Jeśli kogoś nie stać na któryś z dwóch bardziej prestiżowych produktów, musi zadowolić się egzemplarzem z bardziej podstawowej, choć wciąż limitowanej edycji Centenary. Ich ceny zaczynają się od 5450 dolarów. Wszystkie urządzenia będą dostępne od 1 lipca – w sam raz na uroczystości z okazji 100-lecia założenia Komunistycznej Partii Chin, planowane na 23 lipca.

Caviar nie po raz pierwszy zadedykował specjalną kolekcję luksusowych smartfonów przywódcom politycznym, osobom publicznym czy partiom rządzącym. Firma ma w swoim portfolio podobne, wcale nie tańsze edycje poświęcone na przykład prezydentom Stanów Zjednoczonych – Donaldowi Trumpowi czy Joe Bidenowi.