Galaxy S10 z Polski dostał Androida 11 z One UI 3!

Smartfony z serii Galaxy S10 mają już dwa lata na karku. Zadebiutowały z Androidem 9.0 Pie i One UI na pokładzie, ale Samsung w międzyczasie zaktualizował je do Androida 10 z One UI 2. Teraz przyszła pora na udostępnienie systemu Android 11 z One UI 3.0.

Aktualizacja do Androida 11 i One UI 3 dla smartfonów z serii Galaxy S10 to dość zawiły temat, ponieważ proces jej udostępniania rozpoczął się niemal miesiąc temu, na początku stycznia br. Wkrótce pojawiły się jednak informacje, że Samsung go wstrzymał, ponieważ nowe oprogramowanie powodowało niepożądane działania urządzeń. Niedawno Koreańczycy wznowili rozsyłanie go i teraz aktualizację otrzymują użytkownicy w Polsce.

Samsung Galaxy S10 dostaje aktualizację do Androida 11 i One UI 3 w Polsce!

W tym przypadku można powiedzieć, iż dobrze się stało, że użytkownicy w Polsce dłużej poczekali na nową wersję oprogramowania, ponieważ inaczej mogliby stracić dużo nerwów. Nikt bowiem nie lubi, gdy po aktualizacji pojawiają się problemy z urządzeniem, a niestety czasami się to zdarza, za co producentom należy się bura, że w ogóle do czegoś takiego dopuszczają.

Nasz Czytelnik Mateusz podesłał nam info, że jego niebrandowany Samsung Galaxy S10 otrzymał dzisiejszego poranka aktualizację do systemu Android 11 wraz z nową wersją interfejsu One UI 3.0. Waży ona 1848,97 MB i jest udostępniana bezprzewodowo.





Android 11 z One UI 3.0 dla Galaxy S10 (fot. Czytelnik Mateusz)

Smartfon sam powinien poinformować o wykryciu aktualizacji. Jeśli tak się nie stało, można przejść do odpowiedniej zakładki w Ustawieniach i sprawdzić ręcznie, czy Android 11 z One UI 3.0 jest gotowy do pobrania. Jeżeli nie, trzeba chwilę poczekać, bo na pewno na wszystkie egzemplarze przyjdzie pora, a każda aktualizacja udostępniania jest etapami.

Warto też pamiętać, że mowa tu konkretnie o Galaxy S10, ale bardzo możliwe, że aktualizacja została wypuszczona od razu dla całej rodziny i posiadacze pozostałych modeli również ją otrzymują. A przynajmniej z tzw. rynku otwartego, bo te z dystrybucji operatorskiej najczęściej są aktualizowane z opóźnieniem – o ewentualny termin udostępnienia nowego systemu trzeba pytać bezpośrednio swojego operatora, u którego kupiło się smartfon.

Pełny wykaz aktualizacji dla Galaxy S10 dostępny jest na dedykowanej stronie Samsunga.

Dzięki Mateusz za info i screnny!