Pechowy Xiaomi Mi A3 w końcu ze sprawnym (i kompletnym) Androidem 11

Wygląda na to, że kłopoty nabywców Xiaomi Mi A3 powoli zbliżają się ku końcowi. Ich smartfon właśnie otrzymał stabilną wersję systemu Android 11 o pełnej funkcjonalności.

Xiaomi Mi A3 – pechowy następca świetnego smartfona

W mojej opinii, Xiaomi Mi A2 był jednym z najlepszych smartfonów, jakie kiedykolwiek opuściły fabryki tego producenta. Był świetnie wyceniony, miał wystarczającą moc obliczeniową i naprawdę dobre aparaty. W dodatku, objęty był programem Android One, dzięki czemu jego nabywcy mogli cieszyć się z czystego Androida zamiast nakładki MIUI, powszechnie uznawanej za achillesową piętę smartfonów Xiaomi.

Jego następca – Xiaomi Mi A3 – nie potrafił dotrzymać dziarskiego kroku poprzedniemu modelowi. Nie dość, że producent za wszelką cenę chciał upchnąć w nim skaner linii papilarnych pod ekranem (co poskutkowało zastosowaniem możliwie jak najtańszego wyświetlacza AMOLED o niskiej rozdzielczości i marnej jakości, niczym w znacznie starszym Samsungu Galaxy S3), to jeszcze non stop trapiły go problemy z niestabilnym oprogramowaniem.

Nie inaczej było w przypadku Androida 11. Pierwsze udostępnione pliki aktualizacyjne potrafiły uszkodzić oprogramowanie smartfona do tego stopnia, że konieczna była jego manualna reinstalacja.

Wygląda na to, że problemy Xiaomi Mi A3, po wielu miesiącach, zmierzają ku końcowi.

Stabilny i kompletny Android 11

Dystrybucja stabilnej wersji systemu Android 11, dla Xiaomi Mi A3, rozpoczęła się już w grudniu ubiegłego roku. Niestety, była ona pozbawiona jednej z kluczowej funkcji nowej wersji Androida – natywnego mechanizmu nagrywania ekranu.

Wraz z wersją V12.0.4.0.RFQMIXM, problem zniknął na dobre. Xiaomi Mi A3, dzięki niej, może pracować pod kontrolą stabilnego, najnowszego systemu operacyjnego, z pełną funkcjonalnością.

fot. via Gizmochina

Aktualizacja zawiera również inną, znacznie mniej istotną zmianę – aplikacja YouTube jest teraz traktowana jak systemowa, przez co nie można jej usunąć.

Co ciekawe, mimo że łatka datowana jest na styczeń, zawiera grudniowe poprawki bezpieczeństwa. Xiaomi zdążyło już jednak wypuścić kolejną aktualizację, tym razem obejmującą styczniowe poprawki.

Najnowsze oprogramowanie dla wersji global powinno być już dostępne do pobrania z poziomu menu smartfona. Zachęcamy do aktualizacji i korzystania z pełni możliwości nabytego sprzętu.