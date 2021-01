Samsung rozpoczął udostępnianie Androida 11 i One UI 3.0 dla serii Galaxy S10

Może zajęło to trochę więcej czasu, niż by sobie życzyli właściciele smartfonów z serii Galaxy S10, ale wreszcie mają powód do radości. Stabilna aktualizacja One UI 3.0, oparta na Androidzie 11, została udostępniona w Europie. Nowa wersja systemu zawitała już na smartfonach Galaxy S10e i Galaxy S10 5G – póki co jeszcze nie w Polsce.

Samsung wprowadza stabilną aktualizację One UI 3.0 z Androidem 11 dla serii Galaxy S10

Samsung rozpoczął wdrażanie aktualizacji Androida 11 wraz z serią Galaxy S20 w grudniu ubiegłego roku. Następnie firma zaktualizowała swoje kolejne flagowce, w tym serię Galaxy Note 20 i Galaxy S20 FE. Samsung stworzył nawet harmonogram, zgodnie z którym mają przebiegać aktualizacje do One UI‌ 3.0. Firma ma wprowadzać aktualizacje do Androida 11 dla swoich starszych flagowych i smartfonów średniopółkowych na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy.

W rzeczywistości wygląda to bardzo dobrze i wiele wskazuje na to, że prace przebiegają zgodnie z planem – Samsung niedawno wprowadził One UI 3.0 z Androidem 11 do serii Galaxy Note 10. Teraz do listy dołączyła również seria Galaxy S10, która – według wspomnianego harmonogramu – miała otrzymać aktualizację w styczniu 2021. Mamy szósty dzień tego miesiąca i pierwsi użytkownicy faktycznie otrzymali oczekiwany update.

Posiadacze Galaxy S10 ze Szwajcarii mogą już pobierać aktualizację do Androida 11 i One UI 3.0.

W Polsce powinna się ona pojawić w ciągu najbliższych kilku dni.

Posiadacze wybranych modeli w Szwajcarii otrzymali na swoje telefony stabilną wersję najnowszej aktualizacji oprogramowania Samsunga. W pierwszej kolejności udostępniono ją na Galaxy S10e i S10 5G, obecnie jest ona wdrażana na wersji standardowej i „z plusem”.

Jeśli chodzi o nowe funkcje, aktualizacja przyniosła na urządzenie wszystkie nowości wprowadzone w Androidzie 11, a także kilka przydatnych ulepszeń w autorskiej nakładce One UI Koreańczyków. Wraz z tą aktualizacją, dostarczane są również poprawki zabezpieczeń ze stycznia 2021.

Galaxy S10e, S10 i S10+ (fot. Techradar)

Po jakim czasie użytkownicy wersji beta będą mogli pobrać aktualizację do Androida 11?

Należy zauważyć, że ci, którzy zapisali się do programu beta Galaxy S10 One UI 3.0, niekoniecznie otrzymają stabilną aktualizację dzisiaj, a być może nawet przed końcem tego tygodnia. Dla przykładu, beta testerzy korzystający z Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra, otrzymali stabilną aktualizację do Androida 11 dopiero kilka dni po zwykłych użytkownikach i to samo może dotyczyć serii Galaxy S10.

Tak czy inaczej trzeba przyznać, że obiecywane przez Samsunga przyspieszenie udostępniania aktualizacji systemu nie było tylko zbiorem pustych słów, a tempo prezentowane przez Koreańczyków w ostatnim czasie jest imponujące.

Pozostaje tylko czekać aż rzeczona aktualizacja trafi do Polski. Mam przeczucie, że Samsung nie wystawi naszej cierpliwości na zbyt dużą próbę ;)