Dostałeś Androida 11 na swojego Samsunga? To szykuj się na aktualizację do One UI 3.1

Samsung całkiem sprawnie aktualizuje swoje kolejne smartfony do Androida 11 oraz nakładki One UI 3.0, która na nim bazuje. Najwyraźniej nie jest ona taka doskonała, bo już planowane są do niej poprawki w postaci wersji 3.1.

Samsung bawi się w Apple?

Ostatnimi czasy to Apple potrafiło wypluwać z częstotliwością karabinu maszynowego aktualizacje swojego systemu – co chwilę pojawiało coś, co należało poprawić, a użytkownicy raz po raz znajdowali elementy wywołujące błędy i tworzące problemy. Apple oczywiście łatało nawet najmniejsze luki w iOS, ale okupione to zostało wrażeniem, że pierwsza publiczna wersja systemu nie była zbyt dopracowana.

Na razie nie ma podstaw do tego, by sądzić, że podobnie będzie z Samsungiem, ale fakt, że nakładka systemowa One UI już zyskała nową wersję i planuje się jej wydanie na wszystkie smartfony dotychczasowo zaktualizowane do One UI 3.0, sugeruje, że i w tym wypadku jest co poprawiać. Jak na razie, One UI 3.1 dostępne jest tylko na smartfonach z rodziny Galaxy S21.

Które smartfony dostaną One UI 3.1?

W sieci pojawiła się lista 15 modeli, które w bliżej nieokreślonym terminie zostaną zaktualizowane do One UI 3.1. Obejmuje ona flagowce poprzedniej generacji i te sprzed dwóch lat.

Phones that will get One Ui 3.1:



Galaxy Note 20



Galaxy Note 20 Ultra



Galaxy Z Fold 2



Galaxy Z Flip



Galaxy S20 FE



Galaxy S20



Galaxy S20+



Galaxy S20 Ultra



Galaxy Fold



Galaxy Note 10+



Galaxy Note 10



Galaxy S10+



Galaxy S10



Galaxy S10e



Galaxy Note 10 Lite — Anthony (@TheGalox_) January 18, 2021

Co prawda One UI 3.1 nie wniesie jakichś rewolucyjnych zmian, bo w większości będzie to przeniesienie kilku drobnych funkcji z Galaxy S21, ale wciąż jest to coś, czego najbardziej zagorzali fani marki będą wyczekiwać.

Osoby, które noszą w kieszeni inne modele Samsunga, nie mają jeszcze nawet Androida 11 z One UI 3.0. Co prawda takie modele jak Galaxy S20 czy Galaxy Note 10 doczekały się paczek z nowościami, ale jest jeszcze parę urządzeń, które wciąż czekają na swoją kolej.