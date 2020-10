Recykling telefonów – złoty interes dla środowiska!

Jak pisaliśmy tydzień temu, w szufladach na całym świecie kurzą się setki tysięcy niepotrzebnych, starych telefonów. Część z nich nadaje się do ponownego wykorzystania, do czego wówczas gorąco zachęcaliśmy. Co z całą resztą? Też się przyda, o ile trafią w odpowiednie miejsce!

Kiedy ostatni raz przeglądałem półki, na których spoczywają różne rzeczy z mojej młodości, znalazłem tam również kilka starych, niepotrzebnych telefonów. Wśród nich, niegdyś wielce popularne modele, jak Sony Ericsson K750i, Samsung Avila czy prawdziwy hit – Alcatel OneTouch 735. Wszystkie one, poza wartością sentymentalną, straciły jakiekolwiek znaczenie. To zwykłe elektrośmieci, których wypadałoby się pozbyć.

Decyzja o rozstaniu z reliktami przeszłości została podjęta, a ja zmierzałem pewnym krokiem do śmietnika, by pożegnać się z nimi na dobre. Jako, że w Polsce niemal wszędzie istnieje obowiązek segregacji śmieci, po drodze sprawdziłem, do którego pojemnika powinienem je wrzucić. Okazało się, że do żadnego, i co bardzo istotne, dowiedziałem się, że wyrzucanie elektrośmieci do zwykłych śmieci jest zagrożeniem dla środowiska. Z takich urządzeń do środowiska mogą przenikać niebezpieczne substancje, jak np. rtęć. Dlatego ważne, aby zużyta elektronika trafiała do odpowiednich miejsc i podmiotów, które zadbają o ich prawidłowe przetworzenie i utylizację.

Zdjęcie autorstwa ready made z Pexels

Elektrośmieci – globalny problem

Zgodnie z szacunkami Organizacji Narodów Zjednoczonych, z 2019 roku, ludzie z całego świata, generują rokrocznie średnio 50 milionów ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sam tylko statystyczny Europejczyk produkuje rocznie 15,6 kilogramów elektroodpadów.

Tyle milionów ton wyrzuconych każdego roku, to bardzo poważny problem na skalę globalną. Wystarczy jednak bardzo niewiele, by zamiast powiększania problemu, elektrośmieci generowały korzyści .

Dlaczego recykling jest ważny? Korzyści wynikające z recyklingu urządzeń elektronicznych są nie do przecenienia. To m.in. redukcja emisji CO 2 , bezpieczne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i zamknięcie obiegu cennych metali szlachetnych poprzez ponowne ich wykorzystanie.

Złoto ukryte w odpadach

Oprócz substancji szkodliwych, wewnątrz zużytej elektroniki znajduje się wiele cennych przedmiotów, w tym takie, które zostały wykonane z metali szlachetnych i nadają się do ponownego wykorzystania. Wartość elektrośmieci, corocznie wyrzucanych przez ludzi, szacuje się nawet na 48 miliardów euro. Stena Recycling podaje, że przetworzenie jednego telefonu komórkowego pozwala oszczędzić ilość energii wystarczającą do tego, by żarówka o mocy 9 W świeciła nieprzerwanie przez ponad 200 dni!

fot. Pexels

Co ciekawe, z jednej tony zużytych telefonów można uzyskać nawet 150 gramów złota. Tymczasem do produkcji smartfona, który waży ok. 120 gram, trzeba użyć aż 70 kg surowców. Aż ¾ śladu środowiskowego takiego urządzenia pochodzi właśnie z jego produkcji, m.in. podczas pozyskiwania i transportu surowców. Recykling elektroniki zapewnia odzyskanie przetwarzanych materiałów oraz ich wykorzystanie w najbardziej efektywny dla środowiska sposób. Wówczas dostają one nowe życie minimalizując zużycie prądu oraz wody. Recykling elektrośmieci to prawdziwie złoty interes – dla środowiska.

Oszczędzaj środowisko, przekaż zużyty sprzęt w odpowiednie ręce

W podobnej sytuacji, w jakiej znalazłem się ja, może być każdy. Co zatem zrobić, by w pełni legalnie i z korzyścią dla środowiska pozbyć się niepotrzebnych telefonów? Najlepiej przekazać je w odpowiednie ręce.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Zbiórką elektrośmieci zajmują się Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Adres najbliższego można sprawdzić na stronach internetowych lokalnej administracji samorządowej.

Fot. PAP/W.Pacewicz

Urządzenie można również zostawić do recyklingu w najbliższym salonie operatora sieci Orange. Operator zadba, aby zostało przekazane organizacjom uprawnionym do odbioru takiego sprzętu. Dodatkowo, decydując się na zakup nowego urządzenia przez internet, można skorzystać z usługi odebrania starego sprzętu elektronicznego przez kuriera. Niezbędne szczegóły dostępne są na stronie Orange.

Niezależnie od miejsca oddania telefonu do utylizacji, należy pamiętać o tym, by, o ile istnieje taka możliwość, usunąć z niego zgromadzone tam dane oraz kartę SIM. Jeżeli zużyty sprzęt powierzymy Orange, o wyczyszczenie pamięci, przed przekazaniem do recyklingu, w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo danych osobowych zadba specjalista.

Razem zadbajmy o środowisko!

Jeżeli w Waszych szufladach, podobnie jak w mojej, znajdują się nieużywane, stare, zepsute telefony, które do niczego więcej już się nie przydadzą, zadbajmy o to, by trafiły do właściwego podmiotu, który zajmie się ich profesjonalnym przetwórstwem. Pozostawienie elektrośmieci w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania, to spore zagrożenie dla środowiska oraz strata cennych materiałów, które mogłyby się jeszcze przydać.

Stare telefony warto przekazać do recyklingu – pamiętajmy o tym, by tam trafiły.

Materiał powstał we współpracy z operatorem sieci Orange