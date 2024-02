Gadu-Gadu ma nowy pomysł. Teraz chce być jak OLX

Gadu-Gadu z sentymentem wspominam jako najbardziej popularny komunikator internetowy z czasów mojego dzieciństwa. Kiedy nadeszła era Messengera słuch o nim niemal całkowicie zaginął. Od jakiegoś czasu GG chce na nowo przekonać do siebie użytkowników. Tym razem właściciele wpadli na pomysł stworzenia portalu z ogłoszeniami.

Gadu-Gadu chce być jak OLX

Obecny właściciel zamierza ożywić ledwo działające GG, które lata świetności ma już zdecydowanie za sobą. Proces ten rozpoczął się już w marcu 2023 roku. Na łamach Tabletowo.pl informowaliśmy Was o kolejnych nowościach związanych z kultowym komunikatorem. Pojawiła się m.in. opcja płatnej subskrypcji, a jej użytkownicy otrzymali np. dostęp do chatbota AI nazwanego AmiGGo. By zachęcić do siebie internautów, GG umożliwia udostępnianie dużych, bo nawet 4 GB plików. Jednym z pomysłów na przyciągniecie do siebie użytkowników są także rozwiązania skierowane dla firm.

Najnowszy pomysł Gadu-Gadu nie jest jednak podobny do żadnego z poprzednich. Powstał specjalny serwis ogłoszeniowy, na którym możemy znaleźć niemal wszystko: od książek, przez elektronikę po samochody i mieszkania. Każde ogłoszenie może być widoczne przez maksymalnie 60 dni, z możliwością przedłużenia tego okresu w dowolnym momencie. Użytkownicy mogą dołączać do nich wideo oraz do 10 zdjęć.

Strona główna serwisu ogłoszenia GG (fot. Tabletowo.pl)

Do zamieszczania ogłoszeń konieczne jest posiadanie konta z aktywną płatną subskrypcją, której koszt wynosi obecnie 9,90 złotych miesięcznie. Posiadacze GG Premium mają możliwość nieograniczonego dodawania ogłoszeń w ramach swojego abonamentu.

Firma zapowiada rozwój platformy „Ogłoszenia GG” mając na celu bezpośrednią integrację ogłoszeń z aplikacją komunikatora, co ma wzbogacić ich dodawanie i przeglądanie o nowe funkcjonalności. Planowane usprawnienia mają umożliwić użytkownikom łatwe dokonywanie płatności bezpośrednio pomiędzy kontami GG, co zapewni większą spójność i wygodę korzystania z serwisu.

To nie koniec rozwoju GG

Nowy właściciel nie zamierza poprzestać na tym pomyśle i chwali się dalszymi planami rozwijania GG i poszerzania jego portfolio o kolejne funkcje. Jak czytamy w komunikacie, serwis ma być „nie tylko centrum prostej, bezpiecznej komunikacji, ale także aplikacją społecznościową z wieloma potrzebnymi na co dzień usługami, w tym narzędziem do szybkich płatności”. Trwają przecież testy wirtualnego portfela GGwallet.

Kiedy byłem w szkole podstawowej Gadu-Gadu miał niemal każdy, a codziennie korzystały z niego setki tysięcy młodych użytkowników. Dzisiaj ten rozkład wygląda zupełnie inaczej. Aktualnie większość, a dokładnie 61,3%, użytkowników komunikatora GG stanowią ludzie w wieku poniżej 35 lat, a 37% to osoby w przedziale wiekowym 16-25 lat.